Een 74-jarige man in Israël is na een tweede besmetting met het coronavirus overleden. Het Schiba-ziekenhuis in Tel Aviv bevestigt maandag dat de man besmet was geraakt met een gemuteerde variant van het coronavirus. Volgens berichten in de Israëlische media raakte de man, afkomstig uit de omgeving van Tel Aviv, in de zomer voor een eerste keer besmet.

Na de eerste besmetting werd hij opgenomen in het ziekenhuis, en na afloop van die behandeling onderging hij verschillende coronatests die allen negatief waren. Goed drie maanden later raakte de man, die in een rusthuis verbleef, opnieuw besmet. Hij werd met zware ademhalingsproblemen opgenomen in het Schiba-ziekenhuis, en overleed daar.

Professor Galia Rahav, hoofd van de afdeling infectieziekten van het ziekenhuis, heeft het tegenover nieuwssite ynet over een onrustwekkend geval. 'Het is duidelijk dat het hier om een herbesmetting gaat', aldus Rahav, die verder opmerkte dat hij wel twee keer een andere variant van het virus opliep.

Het Israëlische ministerie van Gezondheid en de Wereldgezondheidsorganisatie werden op de hoogte gebracht. In Israël zit de regering maandag samen voor overleg rond de nieuwe variant die zich in het Verenigd Koninkrijk massaal aan het verspreiden is. (Belga)