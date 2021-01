Twee clusters van de Britse variant van het coronavirus, die meer besmettelijk is en die de internationale gemeenschap zorgen baart, zijn ontdekt in Frankrijk, meer bepaald in Bretagne en in Ile-de-France. Dat heeft het Franse ministerie van Volksgezondheid donderdag meegedeeld.

Voor de in Île-de-France geconstateerde uitbraak is geen verband gelegd met het Verenigd Koninkrijk, wat betekent dat de Britse variant al eerder in Frankrijk circuleerde. In totaal zijn tot dusver 19 gevallen van besmetting door deze variant in heel Frankrijk vastgesteld, evenals drie andere door een andere variant die aanvankelijk in Zuid-Afrika werd opgemerkt, aldus het ministerie in een persbericht.

De eerste risicocluster van besmetting met Britse varianten werd ontdekt in een bejaardeninstelling nabij Rennes. "In totaal hebben 7 bewoners en 2 zorgkundigen een variant van het virus", aldus het ministerie. Deze onderzoeken werden gestart "na een positief resultaat in de test van een zorgverlener" van deze instelling "die een variant van het virus vertoont". Een andere mogelijke bron van besmetting werd opgemerkt in Île-de-France, in Bagneux, van "een persoon die op twee scholen werkte".

Het is verontrustend dat tijdens het epidemiologische onderzoek geen enkele notie werd gevonden van reizen naar het Verenigd Koninkrijk. Daarom zullen de gezondheidsautoriteiten een uitgebreide screening in de betrokken schoolgemeenschappen voorstellen, om te verifiëren dat de virale variant niet in deze gemeenschappen circuleert.

Als onderdeel van de eerste onderzoeken zijn "andere gevallen van COVID-19 ontdekt onder het personeel" maar "de infectie door de variant is nog niet bevestigd". Voor de twee potentiële clusters zijn strikte isolatie- en contactopsporingsmaatregelen genomen om de ketens van besmetting te doorbreken en verspreiding van de variant te voorkomen.