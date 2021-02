Het coronavaccin van AstraZeneca is donderdag voor het eerst in ons land toegediend in een medische instelling in Fraiture, een deelgemeente van Tinlot nabij Hoei (provincie Luik). Het zorg- en revalidatiecentrum Centre neurologique et de Réadaptation fonctionnelle de Fraiture (CNRF) kreeg 200 dosissen toegewezen voor het zorgpersoneel in de leeftijdscategorie 18-55 jaar. Morgen/vrijdag komt het 'vaccinatiedorp' in Antwerpen als eerste aan de beurt in Vlaanderen.

In het medische centrum in Tinlot, dat onder meer MS-patiënten behandelt, werden donderdag de hele dag vaccins toegediend. De afdeling van het Luikse universitaire ziekenhuis CHU heeft zo de nationale primeur gekregen voor het AstraZeneca-vaccin. Het gaat om een zogenaamde pilootfase. Het vaccin is het derde dat in roulatie gaat, na de spuitjes van Pfizer/BioNTech en Moderna.

De medische instelling kreeg voor de pilootfase 200 dosissen. In totaal kwamen 235 personeelsleden in aanmerking, maar een honderdtal had zich ingeschreven - de vaccinatie gebeurt op vrijwillige basis. Daar komen nog personeelsleden bij die zich niet ingeschreven hadden en ook vrijdag kan het spuitje toegediend worden, zegt Geneviève Christiaens, adjunct-hoofdgeneesheer van het CHU. Ook personeel van de ziekenhuissite in Esneux kan indien gewenst het vaccin krijgen in Tinlot.

België heeft 7,5 miljoen dosissen van het AstraZeneca-vaccin aangekocht, brengt Waals minister van Volksgezondheid Christie Morreale (PS) in herinnering. "Om het vaccinatieproces te versnellen, gebruiken we de drie vaccins. De dosissen van AstraZeneca zijn voor de 18-55-jarigen en de 55-plussers krijgen Pfizer en Moderna." Dit alles kan nog veranderen, vooral in functie van de coronavarianten, aldus Morreale.

Afgelopen weekend werden de eerste 80.000 dosissen van het AstraZeneca-vaccin aan ons land geleverd. In februari worden in totaal 443.000 dosissen verwacht van het vaccin van het Brits-Zweedse farmabedrijf. (Belga)