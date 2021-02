Aan de Pachecolaan in Brussel is dinsdag het eerste vaccinatiecentrum van het land geopend. De eerstelijnszorg, zoals artsen, tandartsen en verpleegkundigen, van ouder dan 50 jaar krijgen er hun eerste prikje van het vaccin.

Het eerste Brusselse vaccinatiepunt Pacheco is rechtstreeks verbonden aan de nabijgelegen Kliniek Sint-Jan, die instaat voor de werking. Het is niet enkel een vaccinatiecentrum, maar sinds enkele maanden ook al een testcentrum. Dankzij die ervaring en de directe toevoer van het Moderna-vaccin vanuit het ziekenhuis, kan Pacheco als eerste openen. 'We zitten nu nog in een opstartfase, omdat er niet veel vaccins zijn. Toch wilden we nu al opstarten om alle tools uit te testen. We zitten aan een capaciteit van 100 tot 150 vaccinaties per dag, maar op termijn moet dat hier naar 900 per dag kunnen gaan', zegt Inge Neven, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie.

Het volgende testcentrum dat in Brussel opent is dat in Paleis 1 op de Heizel. Met een capaciteit van een 5.000-tal vaccinaties per dag en 100.000 tot 110.000 vaccinaties per maand is dat ook meteen het grootste centrum van België.

Dat vaccinatiecentrum is net zoals vier andere centra in de hoofdstad al gebruiksklaar, maar het is wachten op de leveringen van vaccins.