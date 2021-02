Rekening houdend met de laatste informatie rond de bevoorrading, zal de vaccinatie van de brede bevolking in de week van 22 of die van 29 maart opstarten. Dat zei Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke dinsdag in het Vlaams Parlement.

De vaccinatie in de woonzorgcentra is bijna afgerond. Deze week worden er nog een kleine 11.000 vaccins gezet, waarvan zowat 10.000 tweede dosissen. In de ziekenhuizen is het doel nu om in de week van 1 maart ieder personeelslid een eerste prik te hebben aangeboden. Intussen zijn ook al verschillende vaccinatiecentra opgestart om de zorgverleners uit de eerste lijn in te enten. Ook in de eerste weken van maart zullen alle vaccinaties daar naar zorgverleners gaan.

De brede bevolking komt in de week van 22 maart of die erna aan bod. Het gaat in eerste instantie om ouderen in assistentiewoningen. Pas ten vroegste einde maart zullen andere 65-plussers worden uitgenodigd. Volgens de laatste cijfers is op dit moment 4,75 procent van de meerderjarigen gevaccineerd.