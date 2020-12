Paul Stoffels, de Belgische nummer twee van Johnson & Johnson, verwacht dat het coronavaccin van het Amerikaanse farmabedrijf in maart of april zal kunnen worden ingezet in België. Dat zei hij woensdagavond in "De afspraak".

'De eindmeet voor ons vaccin is in zicht. We hebben een heel grote studie lopen in drie continenten, Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Afrika. We hebben daarin 40.000 mensen opgenomen', aldus Stoffels. 'We gaan proberen om tegen midden januari tot resultaten te komen. Dat is binnen ongeveer een maand', klonk het.

Tussen midden en eind januari zal de studie afgerond worden. 'Het vaccin zal dan door de goedkeuringsautoriteiten moeten goedgekeurd worden. In de VS gebeurt dat met de FDA. Daar duurt dat ongeveer een maand. Hopelijk krijgen we begin maart de goedkeuring in de VS en daarna redelijk snel in Europa. Tegen eind maart of april zullen we kunnen vaccineren op grote schaal.'

Stoffels verwacht dat het vaccin ook in maart of april zal kunnen worden ingezet in België. 'Alles hangt af van de tijd van goedkeuring. Hopelijk kunnen we met de verschillende vaccins die er zijn tegen de zomer alle medewerkers uit de zorgsector en de oudere bevolking vaccineren. Later op het jaar zal de bredere bevolking gevaccineerd kunnen worden. Als we dat kunnen gedaan zijn, zal de druk op de ziekenhuizen verminderen en hopelijk ook op het volledige land.'

Stoffels vindt het niet pijnlijk dat Pfizer Johnson & Johnson voor is bij de ontwikkeling van een vaccin. 'Er moeten wereldwijd 4 tot 8 miljard vaccins geproduceerd worden. Wij hebben iets meer tijd besteed om een "een-dosis-vaccin" te ontwikkelen. Dat is belangrijk om op grote schaal te kunnen vaccineren.' (Belga)