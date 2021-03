Het coronavaccin van Pfizer en BioNTech is voor 97 pct efficiënt tegen symptomatische en zware gevallen van covid-19. Dat blijkt uit een studie die in levensechte omstandigheden in Israël is uitgevoerd. Uit de donderdag gepubliceerde studie blijkt nu dat de al gekende gegevens over het vaccin nog verbeteren bij gebruik in het echt.

'De resultaten vormen de tot nu toe meest complete concrete bewijzen hoe efficiënt een vaccin tegen covid-19 is', zeggen Pfizer/BioNTech en het Israëlische ministerie van Gezondheid in een gezamenlijk persbericht. Nog volgens dat persbericht is het vaccin voor 94 pct efficiënt tegen asymptomatische besmettingen. (Belga)