'Er is met de festivalsector afgesproken dat er uiterlijk midden maart beslist wordt over de organisatie van de zomerfestivals'. Dat heeft Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon donderdag in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van Open VLD-parlementslid Stephanie D'Hose.

Door het coronavirus konden er vorig jaar geen grote zomerfestivals plaatsvinden. Maar wat met de zomerfestivals voor dit jaar? Hoe groot is de kans bijvoorbeeld dat er begin juli duizenden mensen op de wei van Werchter 'Alive' kunnen meezingen met Pearl Jam? Volgens Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon is er met de festivalsector afgesproken dat er uiterlijk midden maart een beslissing komt.

Volgens Jambon moet er dan ook meer duidelijkheid zijn over de vaccinaties. 'Ik hoop uit de grond van mijn hart dat er voor de festivals opnieuw dingen mogelijk worden die vorig jaar niet mogelijk waren. Maar het is nu nog wat te pril om daar veel over te zeggen. We hebben met de sector afgesproken dat we midden maart kijken wat mogelijk is.'

Open VLD-politica Stephanie D'Hose vroeg Jambon ook naar de organisatie van topevenementen in Vlaanderen. Daar had Jambon goed en minder goed nieuws. Om met het minder goede nieuws te beginnen: de organisatie van de World Choir Games in Vlaanderen blijft onzeker. Die grote zangwedstrijd voor koren zou eigenlijk vorig jaar hebben moeten plaatsvinden, maar moest door het virus uitgesteld worden. Maar ook de nieuwe datum van juli 2021 staat op de helling. Volgens Jambon liggen er pistes op tafel waarbij er gewerkt wordt met een beperkt publiek of een digitaal luik. Misschien kan het evenement verschuiven naar het najaar, waardoor het wel 'in volle glorie' kan plaatsvinden, suggereert Jambon.

Beter nieuws is er over een onderzoek naar de organisatie van een groot kunstenfestival in West-Vlaanderen dat 'Europese en zelfs internationale weerklank' moet krijgen. Volgens Jambon is het de bedoeling dat daarvoor vier bestaande spelers (Kunstenfestival Watou, Beaufort en de Triënnales van Kortrijk en Brugge) de krachten bundelen. 'Elk van die festivals heeft zijn eigen DNA en dynamiek, maar het is de bedoeling om te kijken of we een kunstenfestival met Europese en internationale renommee op poten kunnen zetten', aldus Jambon.