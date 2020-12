Tussen 6 en 12 december steeg het gemiddelde aantal dagelijkse besmettingen met 8 procent in vergelijking met de voorgaande zeven dagen. Het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens daalt nog wel, maar steeds trager, stelt viroloog Steven Van Gucht woensdag op de persconferentie van Sciensano. 'De komende dagen zijn cruciaal om de trend te keren. Consequent de maatregelen volgen, kan voldoende zijn', zegt hij.

Het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames daalde dan weer met 6 procent, tot 182 opnames per dag. Momenteel liggen 2.770 COVID-patiënten in het ziekenhuis. Dat aantal lag zaterdag op 2.772, maar steeg de voorbije dagen opnieuw. Maandag lagen er nog 2.888 mensen in het ziekenhuis. Het aantal COVID-patiënten dat op intensieve zorgen ligt in de Belgische ziekenhuizen, is voor het eerst in bijna twee maanden gedaald onder de 600. Op 15 december lagen 593 personen op intensieve zorgen.

De laatste keer dat het aantal onder de 600 lag, was op 22 oktober (573). Het gemiddeld aantal overlijdens daalt verder, maar aan een steeds trager tempo. Er sterven dagelijks gemiddeld 91 mensen, een daling van 13 procent. 'De komende dagen zijn cruciaal om de trend te keren. Consequent de maatregelen volgen, kan voldoende zijn', verklaart Van Gucht. De mobiliteit is de voorbije dagen wel afgenomen. 'Dit toont aan dat veel mensen zich houden aan onze aanbevelingen. Laat u dus niet demotiveren door negatieve berichtgeving in de media', aldus de viroloog. (Belga)