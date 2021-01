Het Vlaamse onderwijs krijgt een eigen teststrategie, die stelselmatig over de scholen wordt uitgerold. Dat maakt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zondag bekend na overleg met de virologen. Maandag overlegt Weyts met minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) over de buitenschoolse activiteiten van kinderen onder de 13 jaar.

De teststrategie komt er nadat in verschillende scholen uitbraken van het coronavirus zijn vastgesteld, onder meer in Antwerpen en Bekkevoort. Volgens Weyts is gebleken dat de teststrategie zoals die voor de hele samenleving geldt, niet volstaat voor het onderwijs. Daarom werkte het veld nu een eigen strategie uit, die op twee sporen gestoeld is.

Van zodra er binnen de schoolmuren een mogelijke besmetting wordt gemeld, zal op dag 1 een sneltest worden aangeboden aan alle hoogrisicocontacten. Bij een negatieve test zal op dag 7 een PCR-test worden afgenomen. De betrokken leerlingen of leerkrachten blijven intussen in quarantaine.

'Het voordeel van de sneltesten is dat er een onmiddellijk testresultaat is', luidt het op het kabinet-Weyts. 'Zo worden superverspreiders onmiddellijk gedetecteerd en kunnen clusteruitbraken worden verhinderd of beperkt - essentieel in het kader van de strijd tegen de Britse maar ook de klassieke variant.' Een bijkomend voordeel is dat anders dan PCR-testen, sneltesten geen positief resultaat zullen aantonen op basis van een vroegere besmetting.

Anders is het wanneer er een cluster vermoed wordt op school. Dan zullen mobiele testteams worden ingeschakeld die met een bus ter plaatse komen. Naast het Universitair Ziekenhuis Antwerpen staat nu ook het UZ Gent klaar om teams te laten uitrukken.

Hoogrisicocontact

Zoals Sciensano zaterdag al communiceerde, zullen vanaf maandag lagereschoolkinderen die in contact gekomen zijn met een besmet kind automatisch als een hoogrisicocontact beschouwd worden. Tot nu golden ze als een laagrisicocontact. Hierdoor zullen veel meer kinderen worden getest. Net als voor volwassenen wordt de isolatietermijn voor besmette kinderen verlengd tot tien dagen.

De Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) hebben meer mensen en middelen gekregen richten zich prioritair op het contactonderzoek en testen. Ze zullen waar nodig hun reguliere opdrachten, zoals medische consultaties, IQ-testing en attestering, schorsen.

'We blijven het maximaal mogelijke doen om zoveel mogelijk scholen open te houden', zegt minister Weyts. 'Net daarom grijpen we daar waar nodig kordaat in met maatregelen afgestemd op de lokale situatie en dit op grond van de geldende draaiboeken. In sommige gevallen betekent dat de sluiting van een of meerdere klassen, in andere gevallen zelfs van een hele school.'

Van de bijna 4.000 scholen in Vlaanderen is er vandaag een twintigtal volledig gesloten en een dertigtal deels gesloten. Weyts: "Zeg nooit 'nooit', maar in het gros van de scholen stelt zich geen groot probleem en dus moeten we die scholen ook niet sluiten." Van een uitbreiding van de afkoelingsperiode in de week voor de krokusvakantie, zoals die werd afgesproken voor leerlingen van het gewoon secundair onderwijs, is geen sprake.

Maandag overlegt Weyts met minister van Jeugd Benjamin Dalle over de buitenschoolse activiteiten voor min-13-jarigen. 'Afgelopen dagen werd immers vastgesteld dat via sportclubs en jeugdactiviteiten besmettingen plaatsvonden', luidt het bij Weyts.

Dinsdag spreekt de Risk Assessment Group (RAG) zich uit over eventuele aanpassingen aan de algemene teststrategie, in functie van de Britse, maar ook de klassieke coronavariant.

(Belga)