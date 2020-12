In Spanje werd zondag een 96-jarige bewoonster van een rusthuis in Guadalajara als eerste gevaccineerd tegen COVID-19, zo was op de nationale televisie te zien. Araceli Rosario Hidalgo Sanchez zei dat ze "niets" gevoeld had van de injectie. Gun-Britt Johnsson (91) was in Zweden de eerste persoon die het vaccin toegediend kreeg dat ontwikkeld werd door het kleine Duitse bedrijf BioNTech en de Amerikaanse farmagigant Pfizer. Zij woont in een woonzorgcentrum in Mjolby, 230 kilometer ten zuidwesten van Stockholm. Premier Giuseppe Conte zei dat 'deze dag ons altijd zal bijblijven', nadat verscheidene mannen en vrouwen zondagmorgen in Italië het spuitje hadden gekregen.

De eerste ladingen met dosissen van het vaccin kwamen zaterdag in verscheidene EU-landen toe en enkele mensen werden toen al gevaccineerd. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, noemde lancering van de vaccinatiecampagne een 'aangrijpend moment van eenheid' voor de 450 miljoen inwoners van de 27 lidstaten. Politici en gezondheidsexperts waarschuwden wel dat het maanden kan duren voordat voldoende vaccins beschikbaar zijn om iedereen die dat wil, in te enten. Het vaccin van Pfizer/BioNTech werd vanuit België naar de andere EU-landen vervoerd, vaak onder begeleiding van politie of militairen. Het vaccin wordt in Puurs gefabriceerd. (Belga)