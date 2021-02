Verschillende bezorgde ouders en volwassenen onder wie Heidi De Pauw van Child Focus, kinderpsychiater Peter Adriaenssens en federaal procureur Frederic Van Leeuw trekken in een open brief aan de alarmbel over de situatie van de jongeren tijdens de coronapandemie. In de brief, die maandag is gepubliceerd in De Morgen en Het Laatste Nieuws, roepen ze op om jongeren bij versoepelingen van de coronamaatregelen en bij de vaccinatie voorrang te geven.

'We mogen het mentaal welzijn van onze jongeren niet langer negeren en moeten hen erkennen als een essentiële groep van onze maatschappij', klinkt het.

Volgens de initiatiefnemers is niet enkel mentaal welzijn een aandachtspunt, maar duiken ook andere problemen op: 'Van jongeren die stoppen met studeren omdat ze hun studies niet meer kunnen betalen omdat hun studentenjob in het café niet meer kan. Of jonge mensen die hun eerste stappen zetten op de arbeidsmarkt en geen vast contract meer krijgen of al maanden technisch werkloos thuis zitten.'

De ondertekenaars van de brief zeggen ook dat ze een stapje opzij willen zetten voor de jongeren. 'Want wij hebben al veel kunnen genieten van het leven. Reizen, restaurants, concerten, cafés... we hebben al gulzig gegeten en gedronken in alle betekenissen van het woord. En uiteraard willen we dat terug, en snel. Maar laat ons eerlijk zijn, we hebben al veel gehad.'

Ze wijzen erop nog wel even te kunnen wachten vooraleer de draad opnieuw op te pikken, maar dat dit voor jongeren anders ligt. 'Al die eerste ervaringen, al die eerste keren, zijn vormend voor je verdere leven. En in tegenstelling tot de jaren die we als volwassene doorbrengen, zijn de jaren van ontplooiing kort en als je die mist, komen ze niet meer terug.'

In de brief vragen ze dan ook eerst te denken aan de jongeren bij versoepelingen en hen al meer vrijheden te bieden, zoals opnieuw naar de aula gaan, aanwezig zijn op kleine evenementen na een sneltest of gewoon met meer kunnen sporten, wandelen en rondhangen op basketbalpleintjes of aan skateterreinen. Bij de vaccinatie moeten jongeren dan weer aan de beurt komen na de oudsten, meest kwetsbaren en meest essentiële beroepen.

'We moeten de maatschappelijke meerwaarde van de jeugdigheid erkennen', klinkt het. 'Vandaag vormen zij zich. Morgen bepalen ze mee het beleid, dragen ze bij aan onze economie en brengen ze zelf de nieuwe generatie groot. Vandaag actie ondernemen voor hun mentaal welzijn is dus van maatschappelijk belang, op korte én op lange termijn.'

Tegelijk wordt erkend dat een structurele aanpak nodig is voor de mentalewelzijnsproblematiek van de jeugd. 'Maar onze plaats afstaan voor het vaccin kan wel een eerste stap zijn. Zelfs al is het symbolisch. We geven hen een teken dat ze ertoe doen in onze maatschappij. Dat ze het waard zijn om in te investeren.'

Heidi De Pauw van Child Focus en Sara Vercauteren van PR-bedrijf Bepublic schreven de brief in eigen naam.

