De stad Tienen annuleert alle buitenschoolse activiteiten voor kinderen tot 12 jaar. Dat laat het stadsbestuur maandag weten in een persbericht. Eerder schrapten ook al de Vlaams-Brabantse gemeentes Glabbeek, Zoutleeuw, Landen en Geetbets hun buitenschoolse activiteiten.

'Momenteel is het aantal besmettingen in Tienen nog beperkt. In de gemeenten rondom ons zien we wel een zorgwekkende stijging', vertelt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). 'Het is een bijzonder moeilijke beslissing, maar we doen dit uit voorzorg. We willen zo veel mogelijk risico's uitsluiten, en de sluiting van de scholen voorkomen.'

De maatregel gaat in Tienen in vanaf woensdag 27 januari, maar aan de verenigingen wordt gevraagd om activiteiten al vanaf vandaag te schrappen. Daarnaast schakelt ook de Academie Regio Tienen, waar podiumkunsten en beeldende kunsten worden gegeven, vanaf vandaag over op afstandsonderwijs voor alle lessen, tot aan de krokusvakantie.