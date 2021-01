Op 30 december, twee dagen nadat de eerste coronavaccins worden toegediend in drie woonzorgcentra in Vlaanderen, Wallonië en Brussel, vindt een tweede testronde met vaccins plaats in Vlaams-Brabant. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke woensdag gezegd in Terzake. De keuze voor die provincie hangt samen met het feit dat de vaccins bewaard worden in het Gasthuisberg in Leuven.

'We starten eigenlijk voorzichtig omdat we eerst nog eens goed willen uittesten of de hele organisatie klopt en loopt. Dat vaccin is veilig, daar is geen probleem, maar de organisatie moet ook in orde zijn. Dus we gaan maandag in drie woonzorgcentra vaccineren, zowel bij de bewoners als het personeel. Als dat goed verlopen is, dan gaan we twee dagen later, de 30ste in Vlaams Brabant nog enkele woonzorgcentra vaccineren', aldus Vandenbroucke.

Over welke woonzorgcentra het gaat wil de minister nog niet zeggen, maar de kans is groot dat het gaat over de woonzorgcentra waarvan al sprake was in Rotselaar, Binkom, Wezembeek-Oppem en Leuven. Het gaat om die provincie 'omdat we vertrekken vanuit Gasthuisberg in Leuven en we geen te groot transport willen doen dan.' Als alles goed verloopt op 28 en 30 december, wordt op 5 januari overgegaan tot de echte start van de vaccinatiecampagne in alle woonzorgcentra.

Er was dinsdag wat commotie over de keuze van woonzorgcentra in Vlaams-Brabant, omdat andere provincies zich in de kou gelaten voelden en omdat er dan een onevenwicht ontstaat tussen de gewesten. Vandenbroucke legt echter uit dat het ziekenhuis in Leuven, waar de diep ingevroren vaccins zich zullen bevinden, zelf al was beginnen nadenken over een tweede test met woonzorgcentra in de buurt.

'We hebben dat rustig bekeken, we vonden dat eigenlijk een goed idee van de mensen in Leuven om nog een tweede test te doen, twee dagen na de eerste test', aldus de minister. 'Die tweede test gebeurt alleen in Vlaanderen en dat vormt geen enkel communautair probleem. De collega's van Wouter Beke in Wallonië en Brussel, Christie Morreale en Alain Maron, vonden dat geen probleem. Dit is een heel mooie samenwerking tussen de federale overheid en de gewesten.' (Belga)