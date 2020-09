Door de coronacrisis zal Kom Op Tegen Kanker dit jaar naar schatting 6 à 7 miljoen euro aan inkomsten mislopen. Dat zegt directeur Marc Michils. Vorig jaar haalde de vzw nog 38 miljoen op.

Sommige acties om geld op te halen, konden door de coronacrisis niet plaatsvinden. De jaarlijkse plantjesverkoop vond bijvoorbeeld uitsluitend online plaats.

De resultaten van die actie worden volgende week pas bekendgemaakt, maar het was al duidelijk dat het niet mogelijk zou zijn om de normale verkoop te evenaren. Vorig jaar brachten de plantjes 2,4 miljoen euro op. In maart had de vzw al scenario's uitgetekend die uitgingen van 6 tot 10 miljoen euro inkomstenverlies. 'We ramen nu dat het eerder 6 à 7 miljoen euro zal zijn', zegt Michils. Dat zou een daling van circa 17 procent betekenen. 'Wij doen het daarmee nog goed. In het buitenland is er soms sprake van 30 of 40 procent minder.'

Maar minder inkomsten betekent wel degelijk dat er bespaard moet worden. 'We hebben langetermijnkankeronderzoek deels met een jaar moeten uitstellen', zegt Michils. 'Op de uitgaven voor psychosociale steun hebben we niet bespaard, we hebben er zelfs nog meer op ingezet.' Volgend jaar hoopt de organisatie opnieuw inkomsten op het niveau van voor de crisis te halen.

