De Bouwunie, die zelfstandigen en kmo's in de Vlaamse bouwsector vertegenwoordigt, organiseert in samenwerking met hr-dienstverlener Liantis een grote covid-19-testcampagne in de eerste week van januari. 'Belgische werkgevers en opdrachtgevers uit de bouwsector kunnen zo uit het buitenland terugkomende werknemers en zelfstandigen snel testen. Er is bovendien zekerheid dat het testresultaat officieel en in een begrijpbare taal is', zegt de Bouwunie.

Vanaf Kerstmis moeten niet-inwoners die vanuit een rode zone (momenteel bijna de hele wereld) naar België komen, verplicht een negatieve coronatest van maximaal 48 uur oud voorleggen. Dat geldt dus ook voor in het buitenland wonend of verblijvend personeel in de bouw. Volgens de Bouwunie gaat het om zowat 50.000 arbeiders en onderaannemers. Werkgevers moeten bovendien zelf nagaan of het negatieve testresultaat van hun buitenlandse medewerkers in orde is. Zonder negatief resultaat moet de werkkracht in quarantaine tot er wel een negatief resultaat kan worden voorgelegd. (Belga)