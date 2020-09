Het universitair onderwijs in Leuven zal komende maandag in code geel opstarten. Dat is in onderling overleg besloten tussen burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) en Luc Sels, rector van de universiteit. 'We houden rekening met de lokale situatie, maar ook met de lokale opleidingen en hun specifieke noden. Van zodra de situatie zou veranderen, kunnen we snel schakelen', zegt Sels. Op campus Brussel zal de eerste week verlopen in code geel, daarna wordt er overgeschakeld naar code oranje. De campussen van de KU Leuven in Antwerpen en Gent blijven voorlopig in code geel. De universiteiten van Antwerpen en Gent zullen maandag wel opengaan in code oranje, zo werd woensdagochtend bekendgemaakt.

In overleg met Universiteit Hasselt en de lokale crisiscel werd beslist om campus Diepenbeek, die onder de KU Leuven valt, vanaf de eerste week te laten starten in code oranje. 'Het verschil met de situatie in maart is dat er nu heel wat nieuwe studenten starten aan onze universiteit. Zij hebben nog geen ervaring met academisch onderwijs en we willen hen zo goed mogelijk begeleiden', aldus Sels.

Voor studentenactiviteiten hanteert de KU Leuven wel code oranje: dit betekent dat activiteiten in lokalen van de universiteit slechts kunnen doorgaan met 20 procent bezetting van het lokaal, met een maximum van 50 aanwezigen. (Belga)