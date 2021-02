Volgens viroloog Steven Van Gucht is het momenteel niet het moment om de avondklok in België te laten varen. 'Ik denk niet dat er veel animo is om aan de avondklok te prutsen', zei hij in een interview met persagentschap Belga.

In Nederland woedt volop het debat over de avondklok. Donderdag uitte Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert via Twitter ook zijn twijfels over het nut van de maatregel in België. 'Elke vrijheidsbeperkende maatregel moet efficiënt, noodzakelijk, proportioneel en tijdelijk zijn. Politici en experts moeten de vraag stellen of dat vandaag nog wel het geval is voor de avondklok. Dat verdient een debat de komende weken', schreef hij.

Volgens Van Gucht is er onder virologen echter niet veel animo om aan de maatregel te morrelen. 'Het is niet zo dat de avondklok geen effectieve maatregel is', benadrukte hij. Volgens hem zijn er belangrijkere werven als het op het mentale en psychische welzijn van de bevolking aankomt. Bovendien is er volgens de viroloog in ons land eerder sprake van een nachtklok dan van een avondklok, in tegenstelling tot in onze buurlanden. In Vlaanderen geldt momenteel een avondklok tussen middernacht en 05.00 uur. In Brussel en Wallonië geldt die tussen 22.00 en 06.00 uur. In Frankrijk moeten burgers bijvoorbeeld al om 18.00 uur binnen zijn.

De viroloog benadrukte ook dat het voor echt grote versoepelingen meer dan waarschijnlijk wachten is tot april.

'Er is nu nog te veel virus in omloop en het evenwicht is dan ook heel fragiel. Van Gucht beklemtoont dat het aan politici is om te beslissen, maar 'substantieel mogen het, wat mij betreft, niet te grote veranderingen zijn. Dat zou ons in de problemen kunnen brengen binnen een maand of twee maand en dat kan het verschil maken tussen een derde golf of helemaal geen derde golf.'