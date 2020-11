Bij het begin van de coronacrisis was er geen leiderschap van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). Dat heeft microbioloog en voormalig interfederaal woordvoerder Emmanuel André verklaard in de COVID-commissie van de Kamer. 'De epidemie was haar ding niet.'

'We hebben geen echt leiderschap zien ontstaan' tijdens de eerste golf van de corona-epidemie, zei André. 'En dat is spijtig. We hadden gedacht dat de federale minister van Volksgezondheid die rol zou spelen. Maar we hebben vastgesteld dat de epidemie haar ding niet was. Ze voerde veeleer een communicatie om zich te rechtvaardigen dan om leiderschap aan de dag te leggen. Verschillende experten hebben toen het woord genomen terwijl het mogelijk was een leidersfiguur te hebben.'

André pleitte voor meer samenwerking tussen de verschillende instanties en disciplines. 'Als we een systeem tot de gewesten beperken, dan gaan we opnieuw problemen meemaken. Als we ons naar Europa keren, dan zouden we beter in staat zijn de schokken op te vangen'.

