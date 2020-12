Uit een tussentijdse analyse van de fase 3-studie van de universiteit van Oxford blijkt dat het coronavaccin van AstraZeneca veilig en effectief werkt. De resultaten worden vandaag/dinsdag gepubliceerd in het gerenommeerde medische tijdschrift The Lancet.

Op 23 november maakte AstraZeneca al bekend dat het vaccin voor 70 procent effectief is in het voorkomen van een besmetting. België heeft 7,5 miljoen doses van het vaccin besteld. De publicatie in The Lancet is gebaseerd op een fase 3-studie van het vaccin AZD1222 bij 11.636 deelnemers in het Verenigd Koninkrijk en Brazilië.

Volgens de publicatie werd het vaccin goed verdragen en waren er geen ernstige bijwerkingen. In de vaccingroep waren er 21 dagen na de toediening van de eerste dosis geen ziekenhuisopnames of ernstige gevallen van COVID-19. In de controlegroep werden tien mensen gehospitaliseerd, van wie één uiteindelijk overleed. "Deze publicatie bewijst dat dit nieuwe vaccin veilig en effectief is", zegt Andrew Pollard, de hoofdonderzoeker van de vaccinproeven aan de universiteit van Oxford. "We zijn alle vrijwilligers enorm dankbaar om deze laatste acht maanden mee te werken om deze mijlpaal te bereiken." De data zijn al ingediend bij geneesmiddelenautoriteiten wereldwijd voor (voorwaardelijke) goedkeuring.

AstraZeneca heeft ook al een noodprocedure aangevraagd bij de WHO om het vaccin beschikbaar te maken voor ontwikkelingslanden. De Brits-Zweedse farmamultinational hoopt tegen eind 2021 drie miljard vaccins te kunnen produceren. Het vaccin kan zeker zes maanden lang bewaard, vervoerd en behandeld worden op koelkasttemperatuur (2 tot 8 graden). (Belga)