Interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht benadrukt dat de situatie in de meeste woonzorgcentra momenteel gunstig is. In april was er sprake van een piek met gemiddeld 80 besmettingen per 1.000 bewoners. Op dat moment waren er in 89 procent van de woonzorgcentra één of meerdere besmettingen.

Sinds eind juni werden er in 43 procent van de woonzorgcentra besmettingen vastgesteld, meer dan de helft is sinds toen coronavrij gebleven. Bovendien gaat het vaak slechts om een of twee besmette bewoners.

Volgens Sciensano zijn er de voorbije twee weken meerdere uitbraken in woonzorgcentra gerapporteerd. Het zijn er 28 in totaal. Die uitbraken zijn verspreid over het hele land, maar de meeste vinden plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (11), de provincie Antwerpen (6) en de provincie Luik (5). In Vlaanderen zijn er nu 4 op 1.000 bewoners besmet. In Brussel gaat het om 3 op 1.000 en in Wallonië om 2 op 1.000.

Op dit ogenblik zijn er in Vlaanderen 116 bevestigde besmettingen bij bewoners van een woonzorgcentrum. Onder hen verblijven 27 bewoners in het ziekenhuis. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) maandag bekendmaakte.

Verder zijn 105 medewerkers besmet. In vier woonzorgcentra zijn er meer dan vijf bevestigde besmettingen bij inwoners. 'De woonzorgcentra slagen er duidelijk veel beter in om het virus buiten te houden', aldus Van Gucht. Hij benadrukt wel dat we waakzaam moeten blijven. Bezoek moet kunnen en is belangrijk 'omdat het een essentiële menselijke behoefte is'. Het moet wel op een veilige manier gebeuren. Bezoekers moeten daarom een mondmasker blijven dragen en handen, knuffels en kussen geven moet vermeden worden, luidt het.

