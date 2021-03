Het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid heeft vandaag/maandag een onlinetool gelanceerd waarop vaccinatiecentra kunnen zien welke zorgverleners in de regio nog niet gevaccineerd werden. Dat moet helpen om de uitnodigingen en de reservelijsten in de centra te stroomlijnen. Dat meldt woordvoerder Joris Moonens maandag.

Sinds de opening van de vaccinatiecentra regent het berichten over kinderziektes bij de uitnodigingen en de reservelijsten. Zo kregen in de Limburgse gemeenten Hoeselt, Bilzen en Riemst ook kleuterjuffen en zorgpersoneel in de opvang een vaccin. En in het Vlaams-Brabantse Wemmel stelden ze via Facebook een eigen reservelijst samen, zonder prioriteiten voor bepaalde risicogroepen. Om zulke problemen te vermijden, heeft het Agentschap Zorg en Gezondheid maandag een onlinetool gelanceerd. Daarop kunnen centrumverantwoordelijken inloggen met hun eID om lijsten te zien van het zorgpersoneel in de regio dat nog geen vaccin kreeg. 'Die gegevens kunnen ze dan gebruiken om uitnodigings- en reservelijsten op te stellen' legt Moonens uit.

'Zorgpersoneel dat al een vaccin kreeg, verdwijnt dan na registratie via Vaccinnet uit die lijst. Het is dan ook belangrijk dat de ziekenhuizen de vaccinaties zo snel mogelijk registreren.' Deze week worden in Vlaanderen 129.489 vaccins verdeeld voor toediening, volgens cijfers van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dat zijn er 65 procent meer dan vorige week. Bijna 60 procent daarvan (75.860) gaat naar de ziekenhuizen, 22 procent (29.076) naar de assistentiewoningen en de collectieve zorg en 17 procent (21.500) naar de vaccinatiecentra. De woonzorgcentra krijgen deze week nog 3.053 dosissen geleverd. Het gaat voor 95 procent (122.811) om eerste dosissen. (Belga)