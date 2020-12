In het rusthuis Notre-Dame de Stockel in Sint-Pieters-Woluwe is maandag het eerste vaccin tegen het coronavirus in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegediend. Vandaag volgen ook nog 68 andere bewoners van hetzelfde rusthuis. Brussel wil in de eerstkomende weken alle rusthuisbewoners vaccineren. Nadien is het de beurt aan het rusthuispersoneel, waarna het ziekenhuispersoneel en de eerstelijnszorg gevaccineerd wordt. De timing van die volgende fases hangt af van het aantal beschikbare vaccins.

In de 137 Brusselse rust- en verzorgingstehuizen wonen momenteel ongeveer 11.500 mensen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewet hoopt die allemaal te vaccineren in de eerste drie weken van januari. Op 5 januari begint de eerste golf met 50 rusthuizen, een week later, op 11 januari volgen 60 anderen en in de week van 18 januari komen de overige aan de beurt. 'Het is een hele uitdaging geweest om die eerste dosissen toe te dienen en dat zal het ook blijven', zegt Inge Neven, hoofd van de Brusselse gezondsheidsinspectie. 'De tijd is kort en er is heel wat voor te bereiden. Het is wel een fijn gevoel, een licht aan het eind van de tunnel. Want het is een lang en zwaar jaar geweest, voor ons maar zeker voor het zorgpersoneel.'

Het verloop van de verdere vaccinatie zal afhangen van de beschikbare vaccins, aldus nog Inge Neven: 'We hopen dat de andere vaccins er snel kunnen zijn, al blijft dat relatief. Als de vaccins van AstraZeneca en Moderna begin januari goedgekeurd worden, duurt het nog tot eind januari voor we ze ter beschikking hebben. We zijn wel klaar om dan snel te schakelen en sneller te vaccineren. De gesprekken met de locaties die als testcentra kunnen dienen, zijn bezig. Met de zeven testcentra die we in Brussel hebben opgericht, hebben we ook heel wat ervaring opgedaan die nu goed van pas komt. We blijven er wel over waken dat alles volgens de hoogste kwaliteitseisen verloopt.' (Belga)