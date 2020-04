In de Verenigde Staten zijn in de afgelopen 24 uur 1.783 mensen om het leven gekomen door het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins-universiteit.

In de VS zijn nu al 16.478 mensen omgekomen door het coronavirus. Zo worden de VS het op één na zwaarst getroffen land door de pandemie, na Italië. Dinsdag en woensdag telden de VS nog bijna 2.000 doden op 24 uur tijd. In totaal zijn in de VS al meer dan 460.000 bevestigde coronabesmettingen geregistreerd. Zo zijn de VS goed voor een kwart van alle bevestigde bevallen wereldwijd.

Expert en adviseur van de coronataskforce Anthony Fauci zei donderdag wel tijdens de dagelijkse persbriefing over het coronavirus dat het aantal mensen dat door het virus is het ziekenhuis is opgenomen 'dramatisch' is gedaald. 'Het is op vlak van overlijdens een slechte week. In feite lijken we elke dag opnieuw af te stevenen op een recordaantal doden', zei hij. 'Op hetzelfde moment zien we echter ook een dramatische afname van het aantal hospitalisaties. Wat we aan het doen zijn werkt.'

Ook in New York, de zwaarst getroffen Amerikaanse staat, lijkt de situatie zich wat te stabiliseren. In de afgelopen 24 uur kwam daar opnieuw een recordaantal mensen om het leven (+799), maar het aantal nieuwe hospitalisaties is nog nooit zo laag geweest, aldus gouverneur Andrew Cuomo. In New York kwamen al meer dan 7.000 mensen om het leven.

President Donald Trump zei tijdens de persbriefing dat hij ervan overtuigd is dat de pandemie op haar hoogtepunt is gekomen. Ook verklaarde hij dat de VS al meer dan 2 miljoen coronatests hebben uitgevoerd, 'een belangrijke mijlpaal'. 'We hebben het beste testsysteem ter wereld', zei hij ook. Gouverneurs van verschillende staten vinden echter dat er nog meer getest zou moeten worden. (Belga)