In de aanloop naar een nieuwe videoconferentie van de Europese leiders over de coronapandemie heeft premier Alexander De Croo samen met zijn Deense, Spaanse, Poolse en Litouwse ambtgenoten een lans gebroken voor meer Europese ambitie op vlak van vaccinproductie. 'Er is nood aan een verandering in onze manier van denken over deze kwestie. Deze strategische kwestie gaat ons, leiders, allemaal aan,' schrijven de vijf leiders.

Wanneer Europees Raadsvoorzitter Charles Michel en de staatshoofden en regeringsleiders van de 27 lidstaten donderdag omstreeks 15.00 uur hun scherm aanknippen, zal het al snel over de problemen in de vaccinatiecampagne gaan. Terwijl de inentingen in landen als Israël, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk aan een duchtig tempo uitgerold worden, blijft Europa sukkelen met de aanlevering van vaccins.

In de brief bepleiten de vijf leiders een meer strategische, Europese visie. 'We moeten dringend onze waardeketen integreren en strategisch aansturen om onze productiecapaciteit voor vaccins te versterken', zo bepleiten De Croo, de Deense premier Mette Frederiksen, de Poolse eerste minister Mateusz Morawiecki, zijn Spaanse ambtgenoot Pedro Sanchez en de Litouwse president Gitanas Nauseda.

Daarbij wordt gedacht aan een nieuw agentschap, een biodefensie-autoriteit, die onder leiding van Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen moet uitgroeien tot een operationele cockpit die, naar het voorbeeld van het Amerikaanse BARDA, de hele waardeketen kan aansturen, van ontwikkeling over productie tot distributie.

In een toelichting in het Federale Adviescomité Europese Aangelegenheden van de Kamer had De Croo het woensdag niet zozeer over een agentschap, maar over een 'wendbare' en 'hybride structuur' waarin overheden en private ondernemingen alle krachten bundelen met één doel, namelijk zoveel mogelijk produceren'. 'Dat is de aanpak in de Verenigde Staten en dat is wat Europa moet doen', zei de premier, die aandrong op een 'mindshift naar een soort oorlogsmentaliteit'.

De Croo vindt het nog steeds de juiste keuze dat de Europese Commissie in naam van alle lidstaten contracten heeft onderhandeld met de farmabedrijven over de aankoop van coronavaccins. Voor een land als België was het bijzonder moeilijk geweest om toegang te krijgen tot een gelijkaardige diversiteit en hoeveelheid aan vaccins, stelde de premier vast. Volgens hem is het Europese contract met AstraZeneca bijvoorbeeld ook niet zo verschillend van het Britse.

'Het gaat niet zozeer over wat er in de contracten staat', zei De Croo, 'het gaat over de uitvoering van de contracten en welke rol je daarin als overheid speelt, zelfs nog voor de contracten worden gesloten.' Dat gaat van monitoring van productiecapaciteit over technische begeleiding en steun bij productieproblemen tot de bouw van bijkomende sites en snelle interventies wanneer er flessenhalzen ontstaan, bijvoorbeeld door een tekort aan grondstoffen. Het moet ook 'soepeler' en 'meer doeltreffend'. 'Niet elke beslissing moet absoluut bevestigd worden door alle 27 lidstaten', aldus de eerste minister.

De Croo begroette alvast het voorstel voor een HERA Incubator, dat de Commissie vorige week op tafel heeft gelegd en dat de Europese vaccinproductie moet voorbereiden op nieuwe varianten van het virus. Ook dat idee gaat uit van een structuur waarin Europese en nationale overheden, academici, biotechbedrijven en fabrikanten de nieuwe fase in de coronacrisis in nauwe samenwerking aanpakken. Het initiatief moet de blauwdruk vormen voor de wijze waarop de Europese Unie zich op langere termijn gaat voorbereiden op gezondheidscrisissen.

Het opschalen van de productiecapaciteit moet ook de verspreiding van vaccins naar de rest van de wereld vooruit helpen. Dat blijft een belangrijk Europees aandachtspunt. Zoniet dreigen op termijn nieuwe mutaties te ontstaan in armere werelddelen, die dan opnieuw Europa kunnen bereiken en de ontwikkelde vaccins weerom te snel af zijn, legde De Croo uit. De premier denkt echter niet dat de acute crisis sneller opgelost zal raken door vaccinontwikkelaars bijvoorbeeld te dwingen om hun intellectuele eigendomsrechten te delen.

Dat is volgens een Europese ingewijde ook de heersende mening onder de regeringsleiders. 'De weg die de Europese Unie momenteel bewandelt is er één van samenwerking, niet van dwang', luidde het. Wel wordt verwacht dat de leiders donderdag naar de farmabedrijven de 'krachtige boodschap' gaan uitsturen dat ze zich aan hun contractuele verplichtingen moeten houden. 'Voorspelbaarheid is echt essentieel om elke lidstaat in staat te stellen om de vaccinatiecampagne te plannen en te organiseren.'

Als de producenten hun engagementen naleven, hoeven ze ook niet te vrezen voor een verbod op de export van vaccins uit Europa, klinkt het. De Europese Commissie heeft eind januari wel een uitvoermechanisme ingevoerd, maar dat dient in eerste instantie om een gecentraliseerd overzicht van de export te verzekeren. De Commissie weigerde tot dusver ook geen enkele van de meer dan 100 aanvragen. Toch is premier De Croo op zijn hoede. Hij dringt aan op een 'verregaande vereenvoudiging' van het mechanisme, dat 'administratief lichter' moet worden. De Croo wijst erop dat het mechanisme gevoelig ligt bij derde landen en de sterk aanwezige farmasector in ons land. 'Dit mag de sterke positie van ons land als internationale farmahub niet bedreigen', waarschuwde hij. (Belga)