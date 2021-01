We mogen fier zijn op de Belgische rol in de ontwikkeling, productie en verdeling van de coronavaccins, maar hierdoor rust ook een grote verantwoordelijkheid op onze schouders, waarschuwt koning Filip. 'De hele wereld rekent op ons', zei hij donderdag tijdens de nieuwjaarsreceptie voor de overheden van het land.

Koning Filip en premier Alexander De Croo spraken donderdag van op het Paleis de overheden van het land toe. Door het coronavirus was de traditionele nieuwjaarsreceptie enkel digitaal te volgen.

De toespraken van de vorst en de premier stonden in het teken van de pandemie. De koning roemde de rol van België in de ontwikkeling, productie en verdeling van coronavaccins. Onder meer de fabriek van farmareus Pfizer in het Antwerpse Puurs is cruciaal voor de verdeling van vaccins over heel Europa. 'Buitenlandse gesprekspartners bedanken en feliciteren mij voor de cruciale rol van België in de strijd tegen het coronavirus', zei de koning. 'We mogen daar fier op zijn.'

Tegelijkertijd brengt die rol 'een grote verantwoordelijkheid' met zich mee, waarschuwde de vorst. 'De wereld rekent op ons.' Naast de vaccins had zowel de premier als de koning aandacht voor de impact van de lange epidemiologische crisis op het mentaal welzijn van de Belgen. 'Het is inderdaad een afmattende strijd, op het bittere af', sprak De Croo. 'Maar het is een strijd die we móéten winnen.'

De eerste minister waarschuwde voor 'moeilijke weken en maanden' die nog in aantocht zijn. 'Maar nu we al zo ver zijn geraakt, mogen we niet lossen.' De koning dacht daarbij ook aan jongeren, die het vaak extra moeilijk hebben in deze crisis. Als we de 'enorme socio-economische uitdagingen' goed aanpakken, kunnen ze nieuwe kansen bieden, hoopte de vorst. 'Daar hebben wij allemaal dringend nood aan en dan vooral de jeugd, die smacht naar en toekomstperspectief.' (Belga)