In de week van 21 tot 27 september zijn er in België gemiddeld 1.561,3 bevestigde coronabesmettingen per dag vastgesteld. Dat is een stijging met 8 procent in vergelijking met een week eerder, zo blijkt donderdagvoormiddag uit de cijfergegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.

Het aantal ziekenhuisopnames van 24 tot 30 september bedroeg gemiddeld 69 (+23 procent) en het aantal overlijdens 5,6 (+50 procent) van 21 tot 27 september.

In totaal waren er 10.929 nieuwe besmettingen in de periode van 21 september tot 27 september, of gemiddeld 1.561,3 nieuwe gevallen per dag. Dat is een incidentie over een week van 95,1 op 100.000 inwoners. Van de 10.929 nieuwe gevallen waren er 4.710 (43 procent) gemeld in Vlaanderen, 3.778 (35 procent) in Wallonië en 2.410 (22 procent) in Brussel. De gegevens over woonplaats waren niet beschikbaar voor 31 gevallen (0 procent).

Het aantal sterfgevallen in de periode van 21 tot 27 september bedroeg gemiddeld 5,6, of een toename van 50 procent tegenover de vorige periode. Het daggemiddelde in de ziekenhuizen lag op 4,3 (+ 58 procent) en in de woonzorgcentra op 1,3 (+29 procent).

Gedurende de periode van 21 september tot 27 september werden er 256.181 testen uitgevoerd, ofwel een dagelijks gemiddelde van 36.597 testen. Het aantal mensen dat positief blijkt bij een coronatest, neemt eveneens toe. Gemiddeld werd bij 5,3 procent van de tests een besmetting vastgesteld.

Sinds het begin van de epidemie is intussen bij 118.452 mensen in België het coronavirus vastgesteld. Het gaat om 62.908 gevallen (53 procent) in Vlaanderen, 36.242 (31 procent) gevallen in Wallonië en 18.145 (15 procent) gevallen in Brussel. Gegevens betreffende de woonplaats waren niet beschikbaar voor 1.157 gevallen (1 procent).

De mediane schatting van het reproductiegetal in België ligt op 1,134. Alleen de provincies Luik (0,936), Oost-Vlaanderen (0,978) en Waals-Brabant (0,870) laten nog een waarde onder de 1 optekenen.

Er zijn in totaal in ons land al 10.016 mensen overleden na een besmetting met het coronavirus