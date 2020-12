Het is geen evidentie voor de politie om woningen te betreden om de coronamaatregelen te laten handhaven. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) op vragen van Sophie De Wit (N-VA) en Ellen Samyn (Vlaams Belang) woensdag in de bevoegde Kamercommissie.

Mag de politie een woning betreden wanneer ze vermoedt dat er bijvoorbeeld een coronafeestje aan de gang is? Het is een vraag die de laatste weken geregeld is gesteld. Minister Van Quickenborne benadrukt dat er niet licht mag over heen worden gestapt, omdat ze raakt aan één van de fundamentele grondrechten, namelijk de onschendbaarheid van de woning. Dat betekent dat huiszoekingen enkel kunnen plaatsvinden in de gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die ze voorschrijft.

Daarop bestaan er wettelijke uitzonderingen. Een eerste is de huiszoeking met toestemming van de bewoner, die 24 uur op 24 kan plaatsvinden. Er is ook de huiszoeking met een mandaat van de onderzoeksrechter. Volgens Van Quickenborne wordt daar echter ten onrechte soms naar verwezen in het kader van de coronamaatregelen. Ze impliceert immers dat het parket een onderzoeksrechter moet vorderen, die dan een huiszoekingsbevel kan uitschrijven. Die piste is volgens de minister niet aangewezen wegens tijdrovend.

Een derde mogelijkheid is de huiszoeking wegens heterdaad. Die houdt in dat de politie een woning kan betreden bij 'ernstige aanwijzingen' van een coronafeestje, en niet zomaar een 'vermoeden'. Denk bijvoorbeeld aan een resem auto's voor een vrijstaande villa of ernstige geluidshinder. Het College van Procureurs-Generaal heeft bovendien een extra hefboom ingebouwd, door voorafgaande toestemming van de procureur des konings te eisen.

ot slot voorziet de wet op het politieambt nog de bestuurlijke zoeking. Dat betekent dat agenten een huis kunnen doorzoeken bij ernstig en nakend gevaar voor rampen, onheil of schadegevallen of wanneer iemands leven wordt bedreigd. Dat kan op verzoek of met toestemming van de bewoner of wanneer het gevaar zo ernstig en acuut is dat iemands fysieke integriteit wordt bedreigd en op geen enkele andere manier kan worden afgewend.

Minister Van Quickenborne waarschuwde dat men voorzichtig moet zijn met die tweede voorwaarde, omdat het 'disproportioneel' zou kunnen zijn daarmee de toestemmingsvoorwaarde te overrulen. 'Elke bestuurlijke en gerechtelijke overheid weet dat hij zich aan deze regels moet houden', luidde het. (Belga)