De KU Leuven begint volgende maand aan het nieuwe academiejaar voorlopig in code geel. 'We zullen heel flexibel zijn op onze dertien campussen, verspreid over tien locaties. Daar kunnen we snel schakelen tussen de kleurencodes', zegt rector Luc Sels zaterdag.

Vanaf eind september wordt zo veel mogelijk les gegeven op de campussen zelf. 'Het is een hele geruststelling dat we niet in een superstreng scenario moeten starten', zegt rector Sels van de KU Leuven. 'De maatschappij geeft het onderwijs alle kansen. Maar als de situatie ons daartoe dwingt, kunnen we snel omschakelen. Een lokaal bestuur kan beslissen dat op een bepaald moment code oranje een tijdje van kracht wordt. Daar moeten we ons klaar voor houden.' De Leuvense universiteit is voorbereid op alle scenario's.

'Op elk ogenblik zijn we klaar om van code geel naar oranje en desnoods rood over te stappen en terug. Over goed een maand kan de situatie lokaal heel anders zijn. De regels op onze campussen in de tien steden en gemeenten kunnen verschillen. Zo kan het code geel zijn in Leuven en oranje in Antwerpen, Gent of Sint-Katelijne-Waver.'

Volgens Sels is die flexibiliteit als sinds mei intensief voorbereid. 'Van week op week kunnen we de bezettingsgraad op onze campussen verhogen of verkleinen.' De rector neemt voorlopig zeker vrede met wat hij een goede maatregel noemt. 'Die laat telkens toe om het maximaal mogelijke te doen. Dat is beter dan één uniforme code die beperkingen zou opleggen aan alle studenten.'

