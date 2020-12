De coronamaatregelen hebben er dit jaar toe geleid dat de structurele files met meer dan 60 procent zijn afgenomen ten opzichte van 2019. Dat blijkt uit een rapport van mobiliteitsbedrijf Be-Mobile. De uitzonderlijke files vielen zelfs nagenoeg helemaal weg na de start van de eerste lockdown in maart.

De top 10 van zwaarste filemomenten van 2020 bestaat volledig uit dagen van voor de eerste lockdown. De ochtend van dinsdag 10 maart was de uitschieter met 356 kilometer file verspreid over de Belgische snelwegen. De langste files van na de start van de coronamaatregelen stonden er op maandagochtend 28 september (275 kilometer in totaal), goed voor de 14de plaats op de lijst. De cijfers liggen in lijn met de wekelijkse bevindingen van het Vlaams Verkeerscentrum, dat weliswaar enkel de Vlaamse snelwegen monitort.

Het filerapport van Be-Mobile toont een stijgende trend van de structurele filedruk (100 tot 250 km file) tijdens de voorbije jaren, met wel een lichte daling in 2019. Dit jaar is er echter sprake van een enorme duik. Waar er in 2019 bijvoorbeeld nog 1.485 uur lang minstens 100 km file stond, was dat in 2020 slechts 542 uur het geval. De uitzonderlijke files (meer dan 250 km) waren zelfs nauwelijks te bespeuren in 2020: 4,6 uur lang was daarvan sprake, terwijl dat in 2019 nog 49 uur was.

Opmerkelijk is ook dat de files weliswaar kelderden tijdens de eerste lockdown, maar tijdens de zomerperiode weer de hoogte in gingen en in juli en september zelfs tijdelijk voor een grotere filedruk zorgden dan in dezelfde periode in 2019. Sinds oktober is er weer sprake van duidelijk minder filedruk, maar de verschillen zijn kleiner dan tijdens de eerste lockdown.

Ook uit rapporten van het Vlaams Verkeerscentrum blijkt een forse daling van de files en van het wegverkeer in het algemeen na de start van de eerste lockdown. De resterende congestie in Vlaanderen situeerde zich tijdens de rustige periodes voornamelijk nog in de regio's Antwerpen, Brussel en vooral Gent. In de regio Antwerpen speelden grenscontroles op de E19 en E34 een rol, naast ongevallen en werkzaamheden zoals aan de Oosterweelverbinding. In Brussel waren er de wegenwerken op de E314 in Wilsele aangevuld met ongevalsfiles en in Gent waren er de wegenwerken op de E17.

Het Verkeerscentrum stipt wel aan dat de dalingen vooral te wijten zijn aan minder autoverkeer. Bij het vrachtverkeer waren er nauwelijks minder voertuigen tijdens de eerste lockdownperiode en in het najaar waren er zelfs meer vrachtwagens op de weg dan in diezelfde periode in 2019. (Belga)