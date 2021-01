De stad Antwerpen roept zowat 6.500 inwoners uit twee wijken in postcode 2018 per brief op om zich de komende dagen te laten testen op het coronavirus in het testdorp op Spoor Oost. De oproep komt er volgens de stad na een opvallende stijging in het aantal besmettingen in die twee wijken. De test is gratis.

De inwoners - vanaf de leeftijd van 6 jaar - die de brief kregen, wonen in (delen van) de Antoon van Dyckstraat, Belgiëlei, Brialmontlei, Charlottalei, Consciencestraat, Isabellalei, Jacob Jordaensstraat, Lamorinièrestraat, Lange Leemstraat, Mercatorstraat, Nerviërsstraat, Plantin en Moretuslei en Van Eycklei. Het gaat onder meer om straten in de joodse buurt. Het aantal besmettingen in die straten is de laatste dagen erg hoog in vergelijking met het stedelijk gemiddelde, klinkt het. De stad wil zowel de verspreiding nagaan als de varianten van het virus die circuleren.

'Met de resultaten van de tests kunnen medische experts doelgericht aan de slag om onze gezondheid te beschermen', legt burgemeester Bart De Wever (N-VA) uit. 'De nieuwe varianten leiden tot heel wat ongerustheid. Maar ons beleid moet gebaseerd zijn op wetenschappelijke bevindingen. Zeker nu de vaccinatiecampagne in volle uitvoering is, moeten we het verloop van het virus nauwkeurig in beeld brengen om de druk op onze zorginstellingen onder controle te houden.'

De testen zouden dit weekend en maandag plaatsvinden. Het testdorp op Spoor Oost zal worden voorbereid op die toestroom, al hangt dat natuurlijk nog af van hoeveel mensen ingaan op de oproep. 'Testing is van kapitaal belang om de situatie in de getroffen wijken te kunnen inschatten', vindt schepen van Gezondheidszorg en voorzitter van ziekenhuisnetwerk ZNA Fons Duchateau (N-VA) in ieder geval. 'Ook nu de vaccinatie steeds dichterbij komt, moeten we waakzaam blijven. We zijn nog niet uit de gevarenzone. Gelukkig kunnen we blijven rekenen op de inzet van onze mensen.'

Kinderen van de lagere school in de betrokken buurten zullen mogelijk begin volgende week op school een test kunnen ondergaan, dankzij de mobiele testteams van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA). Ook leerkrachten zouden daar dan kunnen worden getest. (Belga)