Na deze week moet de vaccinatiemachine in ons land op volle kracht draaien. Dat heeft federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke maandag verklaard aan VTM Nieuws, nu de kritiek dat de vaccinatiecampagne te traag van start gaat steeds luider klinkt.

Vandenbroucke zegt dat ons land 'voorzichtig' gestart is met het vaccineren. Dat is volgens hem een goede zaak aangezien het toedienen van het Pfizer-vaccin 'behoorlijk ingewikkeld' is. 'Het is wel de bedoeling dat het tempo opgedreven wordt. Geen enkel vaccin mag ongebruikt in de vriezer liggen', benadrukt hij. In Wallonië zijn er al dubbel zoveel mensen gevaccineerd als in Vlaanderen, maar de komende weken zal Vlaanderen dat wel inhalen, zegt de minister. Hij wijst erop dat de vaccinatie een verantwoordelijkheid van de regio's is en dat die elk hun werkwijze hebben.

Vandenbroucke vindt het een goede zaak dat Europa niet zo snel schakelt als landen zoals het Verenigd Koninkrijk. Daar wordt ook al het vaccin van AstraZeneca en Oxford gebruikt en wordt slechts een dosis van het Pfizer-vaccin toegediend. 'Europees is de afspraak dat we het Pfizer-vaccin twee keer gaan toedienen. We weten niet wat het effect is als je het maar één keer toedient', aldus de minister. Mocht blijken uit verder onderzoek dat één spuitje op de lange termijn doeltreffend is, kan dat nog worden herbekeken, klinkt het. De minister benadrukte nog dat hoewel de coronacijfers in ons land dalen, 'we de vervelende inspanningen nog moeten volhouden'.

Versoepelingen zijn nog niet aan de orde, maar hij hoopt wel dat de regeringen vrijdag na het Overlegcomité perspectieven kunnen bieden aan bijvoorbeeld kappers. Vandenbroucke verdedigde tot slot ook de maatregelen die de regering heeft genomen voor terugkerende reizigers uit rode zones. Critici hekelen dat die te laat kwamen, maar volgens de minister was het niet eenvoudig om 'de neuzen van alle regeringen in dezelfde richting te krijgen'. Een reisverbod zit er alleszins niet in, ook niet in de krokusvakantie. "We zijn een klein land dat grensverkeer nodig heeft', aldus de minister. Wel moeten de deelstaten goed controleren dat mensen die terugkomen uit een rode zone de kantjes er niet vanaf lopen, besluit hij. (Belga)