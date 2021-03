Het hele Noord-Franse departement Pas-de-Calais wordt vanaf zaterdag 8 uur onder lockdown geplaatst, vanwege de toename van het aantal coronagevallen in de regio. Dat heeft de Franse premier Jean Castex donderdag aangekondigd. Het algemene beeld in Frankrijk is wel positief, zei Castex. "We krijgen niet te maken, toch niet in dit stadium, met een exponentiële stijging van de epidemie, zoals bepaalde modellen het wel voorspelden."

In Pas-de-Calais is de drempel van 400 gevallen per 100.000 inwoners overschreden. "Dat is bijna het dubbel van het nationale gemiddelde", haalde Castex aan. De reanimatie-afdelingen zijn in geen enkel ander Frans departement zo bevraagd. De autoriteiten hebben daarom onder meer beslist om de niet-voedingswinkels in het departement met een oppervlakte van meer dan 5.000 m² te sluiten. Duinkerke en Nice werden eerder al onder zo'n lockdown geplaatst.

In heel Frankrijk blijft het virus zich verder verspreiden "maar aan een lagere snelheid dan we vreesden", aldus Castex. "De voorbije zeven dagen is het aantal nieuwe besmettingen met 1,4 pct gestegen, tegen een groei met 14 pct in de week ervoor."

Drie nieuwe departementen staan onder verhoogde waakzaamheid: Hautes-Alpes, Aisne en de Aube. Die verhoogde waakzaamheid geldt nu in 23 departementen. Dat betekent dat de drempel van 250 positieve gevallen per 100.000 bewoners overschreden hebben. In die departementen worden vanaf vrijdagavond de niet-voedingswinkelcentra van meer dan 10.000 m² gesloten. Tot nu waren dat de winkels van meer dan 20.000 m².

In Frankrijk geldt vandaag nog altijd een avondklok vanaf 18 uur. (Belga)