Infectiologe Erika Vlieghe, voorzitter van expertengroep Gems, kan zich voorzichtig vinden in de beslissingen van het Overlegcomité, maar benadrukt dat veel van ons gedrag zal afhangen. 'Voor wat, hoort wat', zei ze aan VRT NWS. 'Afstand houden blijft heel belangrijk'.

Volgens Vlieghe is het goed nieuws dat de nadruk op buitenactiviteiten ligt. 'Alles hangt natuurlijk af van wat je doet met die tien mensen buiten, afstand houden blijft belangrijk. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om twee families die gaan wandelen of op afstand van elkaar zitten. Ons gedrag zal bepalen of het veilig kan', klinkt het. De infectiologe kijkt wel met een bang hartje naar de versoepelingen op langere termijn. 'Het is moeilijk om ver vooruit te kijken, maar het is gevaarlijk om daar data op te plakken. Het zal heel belangrijk zijn dat de epidemiologische situatie en de situatie in de ziekenhuizen wekelijks nauwgezet wordt opgevolgd. Als we willen dat het plan goed kan verdergaan, moeten we allemaal ons best doen'.

De beslissingen van het Overlegcomité liggen volgens Vlieghe in het algemeen in lijn met het advies van de Gems. 'We hebben het gevoel dat naar de voorzichtige accenten geluisterd is, bijvoorbeeld het voorstel om prioriteit te geven aan het onderwijs, aan buitenactiviteiten en aan de jeugd. Wat betreft de kalender missen we wel enige houvast, maar verschillen zullen er altijd zijn. Maar de voorzichtige kalender en trend herkennen we zeker wel.'

(Belga)