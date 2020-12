Vanuit het Universitair Ziekenhuis (UZ) in Leuven zijn maandagochtend de eerste vrachtwagens met ontdooide vaccins van Pfizer vertrokken. Ze zijn op weg naar drie woonzorgcentra, verdeeld over de drie gewesten van ons land.

Drie bestelwagens van Medista zijn omstreeks 8.40 uur vanop campus Gasthuisberg aan het UZ Leuven de E40 opgereden. Elk voertuig bevat een doos met ongeveer 150 ontdooide vaccins. De bestelwagens worden bestuurd door een chauffeur die niet begeleid is. Bij het vertrek was er geen bewaking door de politie. De eerste vaccins zijn onderweg naar drie woonzorgcentra: Sint-Pieter in Puurs-Sint-Amands, Notre Dame de Stockel in Sint-Pieters-Woluwe en La Bonne Maison de Bouzanton in Bergen.

Daar werden de eerste vaccinaties tegen COVID-19 toegediend om 11 uur. Het transport was gepland voor 8 uur, maar liep een kleine drie kwartier vertraging op. Er doken onverwachte problemen op met de vervoerscodes op de dozen. Die waren blijkbaar niet gesynchroniseerd. 'Er kunnen altijd kleine probleempjes opduiken, maar voor de rest verliep de operatie zoals gepland', zegt Thomas De Rijdt, diensthoofd van de ziekenhuisapotheek van UZ Leuven.

Elk flesje bevat vaccins voor vijf patiënten. In het buitenland worden er zes eenheden uit gepuurd, via recuperatie uit de spuiten. Ons land heeft ervoor gekozen om een kleine resteenheid in de spuit te laten. De vaccins werden na ontdooiing bewaard in een koelkast met een temperatuur tussen de 2 en 8 graden. Ze kunnen nog vijf dagen in een koelkast bewaard worden. 'De zoutoplossing gebeurt in de woonzorgcentra zelf', stelt De Rijdt. 'Vanaf dat moment zijn ze nog 6 uur houdbaar. Als het woonzorgcentrum de behandeling met de zoutoplossing uitstelt, kunnen de vaccins nog vier dagen aan de kant. In elk flesje wordt 1,8 milliliter zoutoplossing toegevoegd aan 0,45 milliliter van het vaccin van Pfizer/BioNTech.'

De rol van het UZ Leuven als proefhub is met de operatie van maandagochtend afgelopen. Vanaf maandag is het universitaire ziekenhuis een van de 41 hubs, verspreid over ziekenhuizen in heel het land. Die worden op maandag 4 januari geïnstalleerd. "Op dinsdag 5 januari begint de grote uitrol, in de 1.500 Belgische woonzorgcentra. De procedures zijn uitgetest en de finetuning is voltooid", zegt De Rijdt.