'We willen meer gegevens. We hebben meer gegevens gevraagd.' De leider van het team van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat onlangs in de Chinese stad Wuhan op zoek ging naar de oorsprong van het nieuwe coronavirus, heeft in een interview met het Franse persagentschap AFP zijn frustratie uitgedrukt over het gebrek aan toegang tot ruwe data. Ze moeten er meer krijgen om eventuele vroegtijdige gevallen van covid-19 te kunnen opsporen, zegt Peter Ben Embarek.

Een onderzoeksteam van de WHO was begin dit jaar een maand in de stad, waar ze vier weken onderzoek deden naar de oorsprong van het virus. 'Er is een set van frustraties, maar ook van realistische verwachtingen over wat we in een bepaalde tijdspanne kunnen doen', aldus de teamleider. Hij hoopt dat China de gevraagde data zal geven, waardoor verder onderzoek mogelijk is.

Een collega van Peter Ben Embarek, de Nederlandse virologe Marion Koopmans, had eerder al gezegd dat de WHO verder wil onderzoeken of er in China al voor december 2019 kleine uitbraken van het coronavirus waren. Volgens haar liepen er gesprekken met de Chinese autoriteiten over toegang tot de bloedbanken die in de herfst van 2019 monsters namen uit de regio Wuhan.

