In verschillende Nederlandse steden heeft de politie maandagavond bij rellen al zeker zeventig personen opgepakt. Dat zei politiechef Willem Woelders. Volgens hem was er ook weer sprake van plunderingen, met name in Rotterdam. Waterkanonnen zijn ingezet en de mobiele eenheid (ME) heeft ook traangas gebruikt, onder meer in Haarlem, om groepen te verspreiden en agenten te ontzetten.

Volgens Woelders wordt op dit moment veel van de politie gevraagd. 'We gaan tot het uiterste.' Aangezien de rellen in meerdere plaatsen in het land zijn, heeft de ME last van langere aanrijtijden. 'Tot een uur of 19.30 was het relatief rustig', zegt de politiechef. 'Wel waren er veel jongeren op straat. Vanaf 19.30 zie je links en rechts dat de geest uit de fles komt in meerdere steden.'

Het gaat volgens hem om groepen variërend van vijftig tot tweehonderd personen. (Belga)