Door de coronacrisis is het aantal asielaanvragen dat in 2020 in België werd ingediend, gedaald tot het laagste niveau sinds 2008.

16.190 personen vroegen vorig jaar internationale bescherming aan, een daling met 41,6 procent in vergelijking met 2019, toen nog 27.742 aanvragen werden ingediend. Dat blijkt uit de jaarcijfers die donderdag bekendgemaakt zijn door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). 'Een historisch dieptepunt', zegt Mahdi.

De forse daling heeft alles te maken met de coronacrisis. Zo was tussen maart en juli de registratie van asielzoekers tijdelijk opgeschort en was reizen bijzonder moeilijk. Vanaf augustus nam het aantal verzoekers opnieuw toe. 'Ten gevolge van de covid-pandemie is de migratie naar en binnen de EU in 2020 duidelijk verminderd. Om die reden lag het aantal verzoekers in 2020 duidelijk lager dan de voorbije jaren', zegt Dirk Van den Bulck, commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

'Voor begin 2021 zal het aantal verzoekers waarschijnlijk nog steeds iets lager zijn dan de voorbije jaren.' Afghanistan was in 2020 het belangrijkste herkomstland van al wie in België asiel aanvroeg, voor Syrië, Irak, Eritrea, Palestina, Somalië en Turkije. Volgens Van den Bulck moet er rekening mee worden gehouden dat 'de migratie naar en binnen de EU en het aantal verzoekers (dit jaar) opnieuw hoger zal liggen, zodra beperkende maatregelen ten gevolgde van de covid-pandemie versoepeld worden'.

