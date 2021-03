VUB-decaan geneeskunde en huisarts Dirk Devroey pleit voor een korte, "échte" lockdown om de coronacijfers opnieuw naar beneden te krijgen. Dat zei hij zondag in De Zevende Dag op Eén. "De maatregelen zijn te slap, en ze komen altijd te laat."

Het Overlegcomité besliste afgelopen vrijdag om een aantal versoepelingen die normaal gezien op 1 april zouden ingaan, uit te stellen tot een later te bepalen datum. Het onderwijsveld werd intussen opnieuw naar de tekentafel gestuurd, om nieuwe maatregelen uit te werken. Maar die beslissingen gaan niet ver genoeg om de sterk stijgende cijfers een halt toe te roepen, vreest Dirk Devroey.

"Ik pleit echt voor een nieuwe lockdown, een echte, waarbij niemand nog naar zijn werk gaat, ook arbeiders of bouwvakkers niet, en waarin de scholen sluiten", zei hij in De Zevende Dag.

Volgens de VUB-decaan kan die beperkt blijven tot twee à vier weken. "Dan heb je opnieuw cijfers die voldoende gedaald zijn, en kan je weer wat los laten", zei hij. "Eerder hebben we veel te snel gelost. Zo is dat een smeulend vuurtje geworden dat nu terug ontbrandt. De maatregelen zijn te slap, en ze komen altijd te laat."

Infectiologe Erika Vlieghe, die de expertengroep GEMS voorzit, beaamde dat de beslissingen van afgelopen vrijdag niet volstaan. "Ik kan niet verhullen dat ik teleurgesteld was en ook heel ongerust." Of er een volledige lockdown moet komen wilde ze niet gezegd hebben. "Lockdown is een huis met vele kamers. Wat we hebben voorgesteld in ons 'plan B' was eigenlijk: laat ons er alles aan doen om de scholen maximaal open te laten, en dat wil zeggen dat je in sectoren en situaties daarrond maximale inspanningen moet doen."

Volgens Vlieghe is er bijvoorbeeld nog veel werk aan de winkel op de werkvloer, waar het verplichte telewerk minder en minder wordt nageleefd, blijkt uit de mobiliteitscijfers. "Ik heb mij afgevraagd waarom de minister van Onderwijs terug naar de tekentafel werd gestuurd, en niet de minister van Werk", zei Vlieghe. Ook in het privéleven en de contactberoepen is mogelijk ruimte voor verbetering, liet ze uitschijnen. "Er is vrijdag ontzettend veel negatieve aandacht geweest voor de scholen en de jeugd, maar andere componenten zijn nauwelijks aangehaald."

UZ Leuven-intensivist Geert Meyfroidt benadrukte dat het aan de politiek is om daarover te beslissen over een nieuwe lockdown. "Een totale lockdown werkt, en alles loslaten kunnen we niet doen, maar alles wat tussen die twee uitersten ligt is een politieke keuze."

Volgens Meyfroidt is vooral snelheid van belang. "De timing is belangrijker dan wat je doet. Als je verstrengt, kan je dat beter morgen doen."