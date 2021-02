De burgemeester en politie van Oostende vragen om zaterdag niet meer af te zakken naar Oostende. Momenteel is het er te druk en staan ook alle parkings vol. Ook in verschillende andere kustgemeenten is het druk.

Zoals verwacht lokt het mooie weer heel wat volk naar de kust. Om een te drukke situatie te vermijden, vraagt de politie van Oostende om niet meer naar de badstad te komen. 'De parkings staan vol en het is druk. Nu nog met z'n allen naar Oostende komen is geen goed idee", zegt korpschef Philip Caestecker. Ook burgemeester Bart Tommelein ziet dat het te druk wordt in zijn stad. "In de winkelstraten en op de zeedijk is het duidelijk druk. Het is beheersbaar maar hier moet niet meer volk bij komen.'

Ook in andere kustgemeenten is het momenteel vrij druk. Zo kleurt de druktebarometer van Westtoer geel (druk) in Koksijde, Nieuwpoort, De Haan, Blankenberge en Knokke-Heist. Al blijft de drukte daar grotendeels beheersbaar. In Blankenberge moest een winkelstraat in de voormiddag enkele minuten worden afgesloten omdat er een volle trein met toeristen was aangekomen.

'De trein reed met 95 procent van de capaciteit. Dat was eigenlijk te veel, waardoor we enkele minuten moesten ingrijpen. Alle andere treinen zouden moeten rijden op 40 procent capaciteit. De drukte blijft intussen beheersbaar en mensen houden zich duidelijk aan de regels', zegt burgemeester Daphné Dumery. Bredene en Middelkerke kleuren op de kustbarometer lichtgroen, wat staat voor 'gezellig'. (Belga)