Infectiologe Erika Vlieghe heeft zondag in De Zevende Dag een oproep gedaan om 'minder te zeuren'. Vlieghe ontkent niet dat de hele coronacrisis en de coronamaatregelen voor iedereen zwaar wegen, maar het helpt volgens haar niet om daar steeds over te klagen.

'Als we heel vaak tegen elkaar zeggen: "Het is verschrikkelijk en we houden het niet meer vol", dan hou je het ook niet meer vol. Ik wil op geen enkele manier ontkennen dat dit loodzwaar is voor iedereen en zeker voor een heleboel groepen zoals heel kwetsbare mensen of onze jongeren, dat is zonder twijfel zo. Maar tegelijk denk ik, ik heb dat nog al eens gezegd en ik ga dat ook eens op een trui laten zetten: we moeten stoppen met te veel te zeuren.'

De infectiologe wijst er op dat in vergelijking met een jaar geleden heel wat vooruitgang is geboekt. 'Exact een jaar geleden hadden we de eerste coronapatiënt en hadden we in een paar containers in ons ziekenhuis een testeenheid ineengeknutseld. Die werd bestormd door mensen die uit Italië terugkeerden. We konden toen enkele tientallen tests per dag uitvoeren, nu kunnen we er vele tienduizenden doen.'

'We hebben een hele vaccinatiestrategie. Die gaat te traag naar onze zin, maar de woonzorgcentra zijn wel zo goed als helemaal ingeënt. Daar daalt de mortaliteit en zien we veel minder uitbraken. Dat is een enorme vooruitgang die we veel te weinig zien en waar we te weinig over spreken. Maar het gaat wel degelijk vooruit.' (Belga)