Het rioolwater wordt vanaf nu in heel Nederland wekelijks onderzocht op het coronavirus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) peilt samen met de waterschappen op ruim 300 meetpunten bij rioolwaterzuiveringsinstallaties de hoeveelheid virusdeeltjes.

De metingen kunnen verduidelijken in welke plaatsen het virus zich verspreidt. In april begon het RIVM met 29 meetpunten. Dat waren er in juli 80 en inmiddels dekt het meetnetwerk het hele land. Virusdeeltjes kunnen in de ontlasting terechtkomen.

Rioolwater kan zo een informatiebron worden over het virus. In lijn met de stijging van het aantal positieve testen nam het RIVM in augustus ook meer virusdeeltjes waar in het rioolwater dan daarvoor. Onder meer in Amsterdam, Den Haag en Almere steeg het aantal virusdeeltjes. Afgelopen week zagen onderzoekers uitschieters in Leiden-Noord en Woerden.

Op de meeste plekken detecteerde het RIVM geen coronavirus in het rioolwater. Heel exact zijn de meetresultaten niet: per meetpunt wordt een keer per week water onderzocht dat in 24 uur is verzameld. Het RIVM merkt verder op dat niet alle mensen met COVID-19 virusdeeltjes in hun ontlasting hebben. De concentraties kunnen ook uiteenlopen. Aan verdere verfijning van de methode wordt nog gewerkt. (Belga)