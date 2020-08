Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in België blijft dalen. In de week van 16 tot en met 22 augustus werden gemiddeld 490,3 besmettingen per dag geregistreerd. Dat is een daling met 8 procent in vergelijking met een week eerder. Dat blijkt woensdag uit de gegevens van Sciensano.

Het aantal besmettingen daalt echter niet overal, er blijven nog regionale verschillen. Uit de gegevens die Sciensano bekendmaakte op de persconferentie woensdag blijkt dat de stad Brussel nu het hoogste aantal gevallen rapporteert, 128 per dag. Dat aantal stijgt ook licht, met 7 procent in vergelijking met de week voordien. De toename wordt opgemeten in veertien van de negentien deelgemeenten van het gewest, voornamelijk in het noordwesten. De meeste gevallen zijn er in de Stad Brussel en in gemeenten als Schaarbeek en Sint-Jans-Molenbeek. In Antwerpen evolueert de situatie nog steeds gunstig. Daar worden nu gemiddeld 105 nieuwe gevallen per dag geregistreerd. Dat is 24 procent minder dan de week ervoor.

De grootste toename is er in de provincie Henegouwen, waar gemiddeld 47 gevallen per dag worden opgetekend, een stijging van 35 procent. De provincie komt daarmee op de derde plaats, na Brussel en Antwerpen. In Limburg en Vlaams-Brabant is er een stijging met ongeveer 15 procent. In de overige provincies zitten de cijfers in dalende lijn. Ook het aantal bijkomende overlijdens daalt. Er stierven op een week tijd gemiddeld 6,7 mensen per dag aan COVID-19. Dat is een daling met 36 procent.

Het totale dodental in ons land staat intussen op 9.878. Dinsdag waren dat er nog 9.996, maar intussen zijn 121 overlijdens uit de statistieken verdwenen. Aanleiding zijn nieuwe data over de overlijdens in Vlaamse rusthuizen, zo raakte dinsdag bekend. Tot slot werden op een week tijd gemiddeld 26 mensen per dag in het ziekenhuis opgenomen. In vergelijking met vorige week is dat een daling met 23 procent. In totaal zijn er in België al 82.447 bevestigde besmettingen met het coronavirus.