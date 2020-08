Maandag om 9 uur wordt een nieuwe Veiligheidsraad gehouden, waar de coronamaatregelen wellicht worden verstrengd. Het belangrijkste is het verkleinen van de contactbubbel, maar er liggen ook andere acties op tafel, valt zondagavond te horen bij de betrokken kabinetten.

Zo zou er opnieuw worden ingegrepen in ons shopgedrag. 'Dit is, wat mij betreft, de belangrijkste Veiligheidsraad sinds maart', zegt viroloog Marc Van Ranst. De Franstalige liberalen oefenen intussen druk uit op Antwerpen.

Afgelopen weekend werd beslist de Veiligheidsraad te vervroegen van vrijdag naar maandag. De meeste virologen waren het er na de vorige vergadering immers over eens dat de maatregelen niet ver genoeg gingen.

Intussen gaat de curve elke dag steil omhoog. 'Vroeger dan maandag was niet mogelijk', zegt Van Ranst. 'Ik heb tot afgelopen nacht geschreven aan een rapport.'

Volgens gezondheidsinstituut Sciensano moet er nu grote aandacht gaan naar het handhaven van de maatregelen. 'De burgerzin evolueert wel positief, maar er moeten ook duidelijker signalen komen van de overheid', zegt professor Boudewijn Catry.

Sciensano waarschuwt voorts om geen fouten uit de eerste golf te herhalen, zoals de volledige quarantaine van de bewoners van woonzorgcentra. 'En de maatregelen moeten naast elkaar blijven bestaan', zegt Catry. 'Het nemen van de ene maatregel mag geen alibi zijn om een andere te schrappen.'

De hoofdmoot van wat maandag op tafel ligt, is het verkleinen van de contactbubbel, valt bij verschillende bronnen te noteren. 'Maar daarmee alleen gaan we er niet komen', is te horen bij een van de betrokken kabinetten.

Er liggen dus ook andere acties op tafel. Zo zal er worden gesproken over een ingreep in de winkels. Het aantal contacten tijdens het shoppen moet omlaag, mogelijk door mensen opnieuw op te roepen alleen naar de winkel te gaan. Een verhoging van het aantal vierkante meters per klant zou niet aan de orde zijn.

Daarnaast wordt er gepraat over een nieuwe beperking op evenementen en over een uitbreiding van de mondmaskerplicht, is te horen uit politieke hoek.

Marc Van Ranst is alleszins een voorstander van de Antwerpse richtlijn om altijd een masker op zak te hebben. 'Dat is een goed standpunt', zegt hij. 'Je kan immers niet altijd voorspellen in welk deel van de stad je gaat komen.'

Een verplichting om het masker altijd en overal op te houden, vindt hij niet nuttig. 'Het draagt enkel bij op drukke plaatsen, de burgemeesters zijn het best geplaatst om aan te duiden waar dat is.'

Het gaat volgens Van Ranst om een doorslaggevende Veiligheidsraad, de belangrijkste sinds maart. 'Dit is cruciaal. We zijn er vroeger bij dan in de eerste golf, maar we willen het ook vroeger stoppen.'

In vier weken tijd moet het volgens hem mogelijk zijn de epidemie een andere richting uit te sturen. 'Tegen 1 september willen we dit onder controle hebben, zodat we er een normale opstart van de scholen kan zijn.'

De Franstalige liberalen leggen intussen grote druk op Antwerpen. 'De burgemeester van Antwerpen moet zijn verantwoordelijkheid nemen en zich niet verschuilen achter het federale niveau', zegt vicepremier David Clarinval bij Le Soir. 'Bart De Wever moet moedige maatregelen nemen.'

Clarinval wordt bijgetreden door partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez. 'Het is logisch dat we naast de regels die voor heel België van toepassing zijn, specifieke lokale regels nodig hebben, zoals in Antwerpen, om de heropleving van Covid19 tegen te gaan. De Nationale Veiligheidsraad laat de lokale autoriteiten toe om zo adequaat en zo doelgericht mogelijk tewerk te gaan', zegt hij in een tweet.

Gouverneurs uitgenodigd

De gouverneurs van Antwerpen en West-Vlaanderen, twee provincies die momenteel in het bijzonder getroffen worden door het virus, zijn maandag uitgenodigd op de Veiligheidsraad.

'Ik ga luisteren welke maatregelen er worden voorgesteld en ook naar voor brengen wat mijn burgemeesters willen', zegt Anne Martens, waarnemend gouverneur van West-Vlaanderen. 'Verschillende gemeenten hebben gevraagd om de bubbel te verkleinen naar tien personen.'

Daarnaast wacht Anne Martens op een draaiboek voor ingrijpen op lokaal niveau. 'Wij zouden graag objectieve instrumenten hebben, die zeggen welke maatregelen verantwoord zijn in welke situatie', zegt ze.

Ook Cathy Berx, gouverneur van Antwerpen, ontkent niet dat ze maandag is uitgenodigd. Over de taalgrens wordt nerveus gereageerd op de situatie in de stad Antwerpen. 'De gouverneur zou kunnen ingrijpen', wordt zondagavond gesuggereerd. 'We mogen het hele land niet in lockdown plaatsen door een lokaal probleem.' (Belga)