Na een lange periode van goed nieuws lijken de coronacijfers jammer genoeg te stabiliseren. Dat geldt zowel voor het aantal besmettingen als voor de ziekenhuisopnames. 'Mogelijk is dit een wake-upcall voor sommigen om de maatregelen weer beter na te leven', zo is gezegd tijdens de coronabriefing.

Op weekbasis dalen de coronacijfers nog, maar de laatste dagen is er 'een stabilisering op een hoger niveau dan we zouden willen', zo zei interfederaal woordvoerder Yves Van Laethem.

Van 27 november tot en met 3 december waren er gemiddeld 2.163 nieuwe besmettingen per dag. Dat is wel nog 10 procent minder dan de week voordien, maar de laatste dagen is er dus eerder sprake van een stabilisering.

En die stabilisering heeft vooral te maken met stijgende cijfers in Vlaanderen en de provincie Luxemburg, zo klonk het. In Luxemburg lag het aantal bevestigde gevallen in de week van 27 november tot en met 3 december bijna een vijfde (19 procent) hoger dan de week voordien. In Vlaanderen waren er meer besmettingen in de provincies West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg, en in de stad Antwerpen. In Brussel en de rest van Wallonië dalen de cijfers wel nog.

Het aantal nieuwe besmettingen halveert nu nog maar om de 46 dagen. 'Aan dit tempo glijdt de drempel van 800 gevallen per dag weer een stuk verder weg, dat kan zelfs februari worden', zei Steven Van Gucht. Eerder was er nog sprake van dat we tegen Kerstmis of Nieuwjaar onder die drempel zouden kunnen zakken.

Ook het aantal ziekenhuisopnames (gemiddeld 189 per dag) daalt nog op weekbasis (-18 procent), maar 'de voorbije drie dagen is er geen daling meer en zien we de cijfers zelfs lichtjes stijgen', aldus Van Gucht. 'Dat is zo in het hele land, maar meer uitgesproken in Wallonië.'

Het aantal overlijdens is wel nog aan het dalen. Er sterven nu gemiddeld nog 109 mensen per dag aan de gevolgen van het coronavirus, tegen 136 een week eerder (-19 procent).

'Er was vorige week mogelijk overdreven optimisme bij een deel van de bevolking', een gevolg van de dalende cijfers en het uitzicht op vaccinatie, stelde Yves Stevens, woordvoerder van het Crisiscentrum.

'We staan nu terug met de voetjes op de grond.' Hij riep iedereen op om de maatregelen te blijven volgen. (Belga)