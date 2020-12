Het jaar 2021 zal eenvoudiger zijn dan het afgelopen jaar, maar niettemin zullen we nog een toename zien van het aantal coronabesmettingen en overlijdens als gevolg van de winterperiode. Dat heeft de Europese directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), onze landgenoot Hans Kluge, donderdag verklaard op de RTBF-radio. 'Het is daarom erg belangrijk dat mensen de adviezen van de autoriteiten blijven opvolgen.'

De ontwikkeling van vaccins is hoopgevend, al zal het virus daardoor niet volledig verdwijnen. Daarom roept Kluge op deze winter waakzaam te blijven. 'Komt er een derde golf? Alles hangt van onszelf af. Als we maskers dragen en de strikte maatregelen volgen, dan kunnen we veel overlijdens voorkomen. Het virus is niet veranderd. Het is sterker noch zwakker. Solidariteit is de enige weg, want het is te laat voor een vaccin deze winter.'

De situatie in ons land is volgens hem niet slechter dan elders in Europa. 'In de manier van rapporteren is België erg strikt en volgt het de adviezen van de WHO', weet Kluge. De situatie heeft voor een groot stuk te maken met de leeftijd van de bevolking, de bevolkingsdichtheid, enzovoort. 'En we weten dat het beleid wat ingewikkeld loopt.'

Maar om definitieve conclusies te trekken, is het volgens hem te vroeg. Overigens zijn de moeilijkheden rond de tracking en tracing geen exclusief Belgisch probleem. (Belga)