Op de Kunstberg in Brussel hebben zondagmiddag zo'n 70 personen een betoging gehouden tegen de avondklok. De manifestanten vinden dat een buitenproportionele maatregel, die niet alleen hun vrijheid van bewegen inperkt maar ook weinig zoden aan de dijk zet in de strijd tegen het coronavirus.

"Er is geen enkele studie die aantoont dat de besmettingen hierdoor dalen", zegt initiatiefnemer Amin Benaissa. "We pleiten voor andere maatregelen die wel proportioneel zijn."

"Voor alle duidelijkheid, we zijn helemaal niet gelinkt aan groepen als Viruswaanzin die alle maatregelen willen doen verdwijnen", zegt Amin Benaissa. "We ontkennen ook het bestaan van het virus niet en we zijn er ons van bewust dat er maatregelen nodig zijn. Maar we zijn met enkele vrienden in actie gekomen toen er sprake was van het inzetten van drones en dergelijke meer om de mensen te controleren. Dat vonden we veel te verregaand. Het is gelukkig niet zo ver gekomen maar we hebben nog steeds de indruk dat enkel virologen mee beslissen over de maatregelen en dat de mening van juristen en grondwetspecialisten er niet toe doet."

Volgens de betogers is de avondklok een veel te verregaande beperking van de vrijheid: "Zeker als die ingaat om 22.00 uur. De avondklok in Vlaanderen, die ingaat om middernacht, is al aanvaardbaarder. Maar dan nog is de vraag of die nut heeft. Er is al een samenscholingsverbod, welke meerwaarde heeft de avondklok om bijvoorbeeld lockdownfeestjes te vermijden?"

Ook het uitblijven van een 'coronawet', waardoor alle maatregelen nog steeds met ministerieel besluit worden genomen, getuigt voor de betogers van een gebrek aan democratische legitimiteit. (Belga)