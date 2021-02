Het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding is tevreden dat de federale regering een aantal sociale maatregelen in het kader van de coronacrisis verlengt, maar vraagt tegelijkertijd directe financiële ondersteuning voor erg kwetsbare groepen zoals langdurig werklozen of ouderen met een laag pensioen. Die ontbreekt nu en dat is "onaanvaardbaar", klinkt het dinsdag in een persbericht.

De federale regering besliste vorige week vrijdag om een aantal coronasteunmaatregelen voor bedrijven te verlengen. Tegelijkertijd werd er ook een nieuw pakket maatregelen aangekondigd om de zwaar getroffen sectoren stilaan klaar te maken voor de heropstart. De regering verlengde ook enkele steunmaatregelen gericht op gezinnen, zoals de mogelijkheid om tijdelijke werkloosheid door corona in te roepen of de opschorting van de degressiviteit van de werkloosheid. Er komt ook een nieuwe premie tot 780 euro bruto voor werknemers met een laag inkomen. Het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding is niet geheel ontevreden, blijkt dinsdag uit een persbericht. Maar het Netwerk is wel "bezorgd dat opnieuw een aantal zeer kwetsbare groepen in onze samenleving in de kou blijft staan en niet de noodzakelijke steun ontvangt".

Het BAPN denkt aan mensen met een ziekte- of invaliditeitsuitkering, langdurig werklozen, ouderen met een laag pensioen of jongeren met een inschakelings- of beschermingsuitkering. Het Netwerk vindt het "onaanvaardbaar" dat de federale regering hen geen directe financiële steun toekent, klinkt het. Concreet vraagt het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding een COVID-premie van 50 euro per maand gedurende twaalf maanden voor die mensen, die retroactief wordt uitbetaald.

Die tijdelijke premie bestaat nu al voor personen met een handicap die een inkomensvervangende- of een integratietegemoetkoming krijgen, ouderen met een inkomensgarantie en mensen met een leefloon. "Sinds het begin van de coronacrisis heeft BAPN ervoor gepleit dat alle financieel kwetsbare huishoudens ondersteund moeten worden. Voor uitkeringsgerechtigden uit de sociale zekerheid ontbreekt echter nog steeds een directe financiële steun. De ongelijke behandeling van deze personen en hun huishoudens blijft dus voortduren. Het is hoogdringend dat ook deze personen geholpen worden." (Belga)