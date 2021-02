De Oekraïense regering heeft Russische Spoetnik-V-vaccins verboden, dat werd woensdagavond bekendgemaakt. Oekraïne ziet de vaccins als een 'geopolitiek wapen' van Rusland.

Pro-Russische politici in Oekraïne dringen aan op de inzet van het Russische Spoetnik-V-vaccin. De pro-Westerse autoriteiten hebben het idee verworpen. 'Het afleveren van vergunningen voor vaccins tegen covid-19 die zijn ontwikkeld of geproduceerd in het land van de agressor is verboden', aldus de regeringsresolutie die maandag is aangenomen, maar pas twee dagen later werd gepubliceerd. Het Oost-Europese land heeft tot nu toe nog geen vaccins ontvangen. Op 1 februari kondigden de separatisten aan dat het Spoetnik-V-vaccins zou gaan gebruiken in de gebieden die zij onder controle hebben.

In 2014 annexeerde Rusland het Oekraïense Krim-schiereiland. Het betekende het begin van een een oorlog met pro-Russische separatisten in het oosten van het land. Het Kremlin wordt beschouwd als de politieke en militaire sponsor van de separatisten. Oekraïne heeft Rusland officieel tot 'agressorland' uitgeroepen na de annexatie. De regering in Kiev wijt de problemen met de leveringen van vaccins aan de concurrentie van rijke landen en roept op tot Europese hulp.

In de komende weken verwacht het land een eerste levering van COVAX-vaccins van het VN-programma. Er zouden in totaal 8 miljoen dosissen worden geleverd. Kiev rekent ook op 12 miljoen dosissen van Britse AstraZeneca-vaccins en Amerikaanse Novavax-vaccins en geproduceerd in India. Oekraïne is ook van plan 1,9 tot 5 miljoen dosissen van het Chinese SinoVac-vaccin aan te kopen, als het tenminste voor 70 procent werkzaam blijkt. In Oekraïne, een voormalige Sovjetrepubliek, wonen ongeveer 40 miljoen mensen en zijn al meer dan 1,2 miljoen coronabesmettingen geregistreerd. Ook waren er meer dan 24.000 sterfgevallen. (Belga)