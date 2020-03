In samenwerking met de FOD Volksgezondheid helpen Belgische militairen mondmaskers opslaan, inpakken en verdelen. Dat meldt de persdienst van Defensie aan Knack.

Bij Defensie werken 25.500 militairen en 1450 burgers. Hoe gaat het Belgische leger om met de coronacrisis? David Vandroogenbroeck van de persdienst van Defensie zet op verzoek van Knack de belangrijkste zaken op een rij.

* De operaties van het Belgische leger blijven gewoon doorlopen. Vandroogenbroeck: 'De continuïteit moet worden gewaarborgd. Elke activiteit met betrekking tot een operatie, inclusief de voorbereiding, wordt beschouwd als essentieel. Al de rest wordt beschouwd als niet-dringend of niet-essentieel en wordt opgeschort.'

* Het defensiepersoneel dat niet betrokken is bij operaties, oefeningen of activiteiten die noodzakelijk zijn voor de continuïteit van de dienst wordt stand-by gehouden, in principe thuis. Vandroogenbroeck: 'Deze maatregel is er ter anticipatie op elke eventuele toekomstige maatregel van de regering die op korte termijn versterking van Defensie zou vragen - of het op medisch vlak is of niet. Defensie staat altijd klaar om hulp aan de natie te bieden in het geval dat de regering daartoe zou beslissen.'

* In het Militair Hospitaal Koningin Astrid in Neder-over-Heembeeck is het ziekenhuisnoodplan geactiveerd. Alle niet-dringende consultaties en afspraken werden geannuleerd tot 3 april. Vandroogenbroeck: 'Het ziekenhuis stelt ook een ambulance ter beschikking, met twee mensen in beschermingskledij aan boord, om besmette coronapatiënten te transporteren. De ambulance doet zowel transport tussen verschillende ziekenhuizen als tussen de woonplaats van de patiënt en het ziekenhuis.'

Het brandwondencentrum is de kerntaak van het Militair Hospitaal. In samenspraak met de FOD Volksgezondheid zal het patiënten met brandwonden van andere ziekenhuizen opvangen, zodat daar bedden kunnen worden vrijgemaakt voor Covid-19-patiënten.

* 'Defensie staat in permanent contact met de FOD Volksgezondheid', zegt Vandroogenbroeck. 'In dat kader nemen we op dit moment en voor onbepaalde duur deel aan het opslaan, het weer inpakken en het helpen in de verdeling van een zeer groot aantal (miljoenen) maskers.'

* Net als zoveel andere sectoren promoot Defensie evidente maatregelen om de verspreiding van het virus in eigen rangen tegen te gaan. Denk aan zaken als thuis- en telewerk, videoconferenties en allerhande hygiënemaatregelen. Hoeveel militairen intussen besmet zijn, wil de persdienst niet publiek maken. 'In geval van een bevestigde besmetting (positieve test) bij een militair moet die zijn/haar eenheid én de arbeidsgeneesheer op de hoogte brengen. Dit behoort echter tot het medisch geheim, wat maakt dat Defensie geen cijfers van het aantal besmettingen met het coronavirus kan geven.'

Bij Defensie werken 25.500 militairen en 1450 burgers. Hoe gaat het Belgische leger om met de coronacrisis? David Vandroogenbroeck van de persdienst van Defensie zet op verzoek van Knack de belangrijkste zaken op een rij. * De operaties van het Belgische leger blijven gewoon doorlopen. Vandroogenbroeck: 'De continuïteit moet worden gewaarborgd. Elke activiteit met betrekking tot een operatie, inclusief de voorbereiding, wordt beschouwd als essentieel. Al de rest wordt beschouwd als niet-dringend of niet-essentieel en wordt opgeschort.'* Het defensiepersoneel dat niet betrokken is bij operaties, oefeningen of activiteiten die noodzakelijk zijn voor de continuïteit van de dienst wordt stand-by gehouden, in principe thuis. Vandroogenbroeck: 'Deze maatregel is er ter anticipatie op elke eventuele toekomstige maatregel van de regering die op korte termijn versterking van Defensie zou vragen - of het op medisch vlak is of niet. Defensie staat altijd klaar om hulp aan de natie te bieden in het geval dat de regering daartoe zou beslissen.' * In het Militair Hospitaal Koningin Astrid in Neder-over-Heembeeck is het ziekenhuisnoodplan geactiveerd. Alle niet-dringende consultaties en afspraken werden geannuleerd tot 3 april. Vandroogenbroeck: 'Het ziekenhuis stelt ook een ambulance ter beschikking, met twee mensen in beschermingskledij aan boord, om besmette coronapatiënten te transporteren. De ambulance doet zowel transport tussen verschillende ziekenhuizen als tussen de woonplaats van de patiënt en het ziekenhuis.'Het brandwondencentrum is de kerntaak van het Militair Hospitaal. In samenspraak met de FOD Volksgezondheid zal het patiënten met brandwonden van andere ziekenhuizen opvangen, zodat daar bedden kunnen worden vrijgemaakt voor Covid-19-patiënten. * 'Defensie staat in permanent contact met de FOD Volksgezondheid', zegt Vandroogenbroeck. 'In dat kader nemen we op dit moment en voor onbepaalde duur deel aan het opslaan, het weer inpakken en het helpen in de verdeling van een zeer groot aantal (miljoenen) maskers.'* Net als zoveel andere sectoren promoot Defensie evidente maatregelen om de verspreiding van het virus in eigen rangen tegen te gaan. Denk aan zaken als thuis- en telewerk, videoconferenties en allerhande hygiënemaatregelen. Hoeveel militairen intussen besmet zijn, wil de persdienst niet publiek maken. 'In geval van een bevestigde besmetting (positieve test) bij een militair moet die zijn/haar eenheid én de arbeidsgeneesheer op de hoogte brengen. Dit behoort echter tot het medisch geheim, wat maakt dat Defensie geen cijfers van het aantal besmettingen met het coronavirus kan geven.'